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先買後付自律規範 嚴審學生貸款

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

租賃公會針對先買後付（ＢＮＰＬ）訂定自律規範，其中以三大要求最受矚目，分別是從嚴審視學生貸款，防止過度消費、費用收取回歸民法規定，不能「一頭牛剝二層皮」、若合作的「遞延性商家」終止提供服務，消費者尚未取得的商品或服務，ＢＮＰＬ業者不能強制其繼續付款，雙方必須有協處機制。

租賃公司承作ＢＮＰＬ業務，傳出許多「無卡小白」在內的年輕人債台高築，引發社會關注，金管會因此約談中租、裕融、和潤等三大租賃公司，要求把銀行業者採取的ＢＮＰＬ規範精神，訂在租賃公會的自律規範。

相關人士指出，目前國內並無全國性的租賃公會，相關自律規範先由台北市租賃公會召開理監事會議議決，是否擴大到高雄市等其他縣市的租賃公會要看業者的態度，由於大規模的租賃公司總部都在北市，因此以台北市租賃公會最具代表性。

根據該自律規範草案內容，除金管會交付的大原則，也針對學生的消費貸款，以及違約時的收費畫出兩兩道紅線，在學生貸款方面，要求要比其他消費者從嚴審理，同時加強觀察消費頻率是否異常，以防止過度消費。

收費紅線方面，相關人士指出，即使消費者未如期履行債務，自律規範已要求必須回歸民法規定。民法規定，適用利率以百分之十六為上限，也就是說，租賃公司所收的分期利率不可超過百分之十六，也不可在民眾違約時同時收違約金和遲延利息，最多只能二擇一。

此外，自律規範盯上所謂的「遞延性商品及服務」，要求業者對合作商家進行徵授信管理，要了解商家信用、營業模式及營收、交貨品質和客訴情況等。知情人士說，自律公約特別把「遞延性商品」的商家問題挑出來，就是要租賃公司對這類商家做到風險分散，「不能對單一商家和單一產業過度集中」。

遞延性商品或服務包括健身房、美容院的一年期會員資格、課程等，只要不是當次就用完，或留待之後一定期間可使用完都涵蓋在內。

自律公約也對要求對消費者要充分揭露資訊，包括交易的總金額、期數、利率，業者名稱、聯絡方式，以及消費者若未按照期數分期付款時要擔負的遲延利息和其他費用等；此外，要提出對消費者「財務風險警示」，和「債務協處機制」，行銷廣告不能不實或誤導，且需符合消保法規定。

北市 民法 消費者

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