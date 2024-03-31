快訊

提前布局2026？柯文哲、黃珊珊見「小草」 360人擠爆北市議會

中職／例行賽大巨蛋第一轟出爐！兄弟曾頌恩攻破王維中

彰化百K單車賽傳憾事...國教院副研究員自摔亡 昔為108課綱重要推手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國銀2月底持債規模破9兆再刷新高 連兩月大買股債近3700億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新統計顯示，國銀2月底止持債規模已破9兆大關。本報系資料照片
金管會公布最新統計顯示，國銀2月底止持債規模已破9兆大關。本報系資料照片

金管會公布最新的金融三業統計，其中全體國銀展現旺盛企圖心，截至2月底止，不但持債規模已破9兆再刷新史上紀錄，包括債券、台股的加碼均為「連二買」，從去年底以來，債券加碼累計3350億、股票加碼累計341億，在財務操作上的積極布局由此顯見。

繼元月國銀大手筆買債超過2200億之後，國銀2月「連二買」，加碼債券1154億，其中更以海外債占絕大多數，也使國銀在2月底的持債規模，已突破9兆大關，來到9兆0705億元，合計今年元月以來，國銀加碼債券共計超過3350億元，不過由於2月美債價格下跌，使債券跌價損失1576億元，則較1月的1457億元，略增約120億。

在股市投資方面，2月底國銀總共持有台股4947億元（以成本價計算），持股市值更達8023億，和元月相較，全體國銀在2月大舉加碼台股199億元，規模更甚於元月加碼142億。銀行業者指出，市場普遍預期第一季行情可期，尤其2月國銀已普遍看好台股會站上2萬點，因此以更大手筆布局，合計今年以來，截至2月底全體國銀已加碼台股341億，顯見今年在台股操作上的企圖心旺盛。

倘若以台股加碼觀察，國銀截至2月底止，台股帳面價值8023億元，比起投資成本4947億，未實現投資利得3076億，更甚於1月的2819億，倘若對照2月加碼199億，帳面增值比起投入金額已超過25%。

銀行業者指出，由於今年SWAP的收益不如去年，因此債市投資在財務投資扮更重要的角色，也成為國銀連兩月大買美債的主要原因，包括1、2月的美債價格都回檔，國銀也「越跌越買」，趕在降息之前能買多少就買多少，據了解，國銀這波買債在OCI和AC部位的配置比重，大約在4:6左右，其中，OCI主要為了伺機實現資本利得，AC則著眼於未來的固定利息收益。

台股

延伸閱讀

股債皆宜 留意波動風險

勞動基金獲利有望衝高 2月起台股勁揚績效受矚目

Q1台股擂台 張貽程賺37%

台股Q1以創收盤新高結尾 法人：Q2休息走遠路

相關新聞

國銀2月底持債規模破9兆再刷新高 連兩月大買股債近3700億

金管會公布最新的金融三業統計，其中全體國銀展現旺盛企圖心，截至2月底止，不但持債規模已破9兆再刷新史上紀錄，包括債券、台...

獨／文曄600億聯貸案帶動首季銀行聯貸排名洗牌 一銀奪冠

今年首季國內聯貸市場排名出現破天荒的大洗牌。根據聯貸排名最具代表性的Refinitiv最新統計排名顯示，前五大依序為一銀...

台新中國通基金獲三年期獎殊榮、1699貨幣市場基金連三屆獲入圍肯定

台新投信優異的績效表現再度獲得27屆金鑽獎肯定，台新中國通基金獲第27屆傑出基金金鑽獎「海外基金大中華股票三年期獎」，國...

凱基證券領先同業 攜手Zuvio打造學生理財專區

為推廣普惠金融、落實公平待客，幫助年輕投資人建立正確理財觀念，凱基證券領先同業，合作台灣最大的校園生活社群 APP Zu...

匯市最前線／台幣31.8~32.2元盤整

新台幣匯率上周五（29日）貶值0.2分，收31.99元，成交量13.255億美元。過去一周新台幣累計貶值3.2分，貶幅0...

外資增持金控 最愛開發金

金控公司今年配發2023年股利優異，外資一個月來趕在金控尚未公布股利政策前強力買進11檔金控股，其中最愛開發金，一個月以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。