國銀2月底持債規模破9兆再刷新高 連兩月大買股債近3700億

金管會公布最新的金融三業統計，其中全體國銀展現旺盛企圖心，截至2月底止，不但持債規模已破9兆再刷新史上紀錄，包括債券、台股的加碼均為「連二買」，從去年底以來，債券加碼累計3350億、股票加碼累計341億，在財務操作上的積極布局由此顯見。

繼元月國銀大手筆買債超過2200億之後，國銀2月「連二買」，加碼債券1154億，其中更以海外債占絕大多數，也使國銀在2月底的持債規模，已突破9兆大關，來到9兆0705億元，合計今年元月以來，國銀加碼債券共計超過3350億元，不過由於2月美債價格下跌，使債券跌價損失1576億元，則較1月的1457億元，略增約120億。

在股市投資方面，2月底國銀總共持有台股4947億元（以成本價計算），持股市值更達8023億，和元月相較，全體國銀在2月大舉加碼台股199億元，規模更甚於元月加碼142億。銀行業者指出，市場普遍預期第一季行情可期，尤其2月國銀已普遍看好台股會站上2萬點，因此以更大手筆布局，合計今年以來，截至2月底全體國銀已加碼台股341億，顯見今年在台股操作上的企圖心旺盛。

倘若以台股加碼觀察，國銀截至2月底止，台股帳面價值8023億元，比起投資成本4947億，未實現投資利得3076億，更甚於1月的2819億，倘若對照2月加碼199億，帳面增值比起投入金額已超過25%。

銀行業者指出，由於今年SWAP的收益不如去年，因此債市投資在財務投資扮更重要的角色，也成為國銀連兩月大買美債的主要原因，包括1、2月的美債價格都回檔，國銀也「越跌越買」，趕在降息之前能買多少就買多少，據了解，國銀這波買債在OCI和AC部位的配置比重，大約在4:6左右，其中，OCI主要為了伺機實現資本利得，AC則著眼於未來的固定利息收益。

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