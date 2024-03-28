財委會考察櫃買中心 黃珊珊3大呼籲：重視碳交易、創櫃、投資教育

立法院財政委員會今（28）日考察櫃買中心，由櫃買中心總經理李愛玲進行簡報，其中民眾黨立委黃珊珊提出三大關心議題，包括對未來碳權交易、創櫃議題的關注，以及永續債券、綠色債券推廣的重要性，更呼籲櫃買中心應加強國人投資教育以免受騙。

民眾黨立委黃珊珊表示，碳權交易對台灣未來接軌國際發展至關重要。財委會目前最關心未來碳權交易應要清楚揭露交易方式、籌備的各種狀況，以及台灣碳權交易所與世界接軌的步調，而昨（27）日質詢環境部長薛富盛時，目前碳費的費率尚未訂定，更斬釘截鐵表示2025年就要實施，相關被套措施應籌備完整。

其次，黃珊珊特別點出「創櫃議題」，指出過去在台北市對很多新創產業有機會被看見，是許多年輕人或新創業者進入市場最重要的一塊，對於該群體而言，包括資金、相關政府的融資以及保固、補貼等都相當重要。

黃珊珊表示，台灣以中小企業居多，創櫃方面每年都有進展，而小企業將來也有機會新櫃、上櫃、最後可以上市、甚至跨足國際。不過，目前可能在宣傳力道、扶持力道上，還可以再多給予協助，因此建議櫃買中心，應把相關訊息跟資訊更簡化、政府部門給予資金協助、或融資貸款優惠等的「一條龍服務」。

另外，在投資標的上，永續的債券跟綠色債券應大力推廣，他指出，台灣ETF相當受投資人歡迎，不過目前國人最大的問題就是「有錢沒地方買，所以每天被詐騙」，而國人有錢應該到「好地方買好東西」，尤其櫃買中心有發行綠色債券或永續ETF，過程中對於平常沒有接觸的民眾都不太清楚，因此宣傳力道跟投資教育相關作業上，可以讓更多投資人知道不錯的標的，也鼓勵企業朝永續的方向前進。

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