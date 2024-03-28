財委會考察櫃買中心 黃珊珊3大呼籲：重視碳交易、創櫃、投資教育

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
民眾黨立委黃珊珊建議櫃買中心應大力推廣永續債券、綠色債券。攝影／崔馨方
民眾黨立委黃珊珊建議櫃買中心應大力推廣永續債券、綠色債券。攝影／崔馨方

立法院財政委員會今（28）日考察櫃買中心，由櫃買中心總經理李愛玲進行簡報，其中民眾黨立委黃珊珊提出三大關心議題，包括對未來碳權交易、創櫃議題的關注，以及永續債券、綠色債券推廣的重要性，更呼籲櫃買中心應加強國人投資教育以免受騙。

民眾黨立委黃珊珊表示，碳權交易對台灣未來接軌國際發展至關重要。財委會目前最關心未來碳權交易應要清楚揭露交易方式、籌備的各種狀況，以及台灣碳權交易所與世界接軌的步調，而昨（27）日質詢環境部長薛富盛時，目前碳費的費率尚未訂定，更斬釘截鐵表示2025年就要實施，相關被套措施應籌備完整。

其次，黃珊珊特別點出「創櫃議題」，指出過去在台北市對很多新創產業有機會被看見，是許多年輕人或新創業者進入市場最重要的一塊，對於該群體而言，包括資金、相關政府的融資以及保固、補貼等都相當重要。

黃珊珊表示，台灣以中小企業居多，創櫃方面每年都有進展，而小企業將來也有機會新櫃、上櫃、最後可以上市、甚至跨足國際。不過，目前可能在宣傳力道、扶持力道上，還可以再多給予協助，因此建議櫃買中心，應把相關訊息跟資訊更簡化、政府部門給予資金協助、或融資貸款優惠等的「一條龍服務」。

另外，在投資標的上，永續的債券跟綠色債券應大力推廣，他指出，台灣ETF相當受投資人歡迎，不過目前國人最大的問題就是「有錢沒地方買，所以每天被詐騙」，而國人有錢應該到「好地方買好東西」，尤其櫃買中心有發行綠色債券或永續ETF，過程中對於平常沒有接觸的民眾都不太清楚，因此宣傳力道跟投資教育相關作業上，可以讓更多投資人知道不錯的標的，也鼓勵企業朝永續的方向前進。

債券 櫃買中心

延伸閱讀

黃國昌開直播募120萬責任額 還在教學就當機

王世堅還原台智光事件爭議始末「真正事主是郝龍斌」

打臉黃珊珊？稱蔣萬安沒搞清楚 北市拿警局專案契約駁斥

台智光案蔣萬安廢子約 黃珊珊轟搞錯重點應廢25年母約

相關新聞

台灣億萬富翁多！7千人擁10億以上高資產 總規模高達15兆

台灣作私人銀行業務的富豪到底多有錢？答案揭曉，根據中信銀今日所公布的最新統計，2023年10億高資產富豪們，在台灣有大約...

保經代通路業績旺…為防招攬爭議 金管會啟動大規模專案金檢

美國升息讓銀保通路業績急凍，反而推升保經代通路業績暢旺，為防招攬爭議，金管會3月對保經發動專案金檢，業界傳出，此次被通知...

新台幣貶勢 路透：台灣壽險業海外投資上限拉警報 債券ETF吸引力爆棚

隨著新台幣貶值並測試32元大關，有台灣壽險業者透露，因海外投資上限是換算台幣計算部位，近來新台幣貶勢致使海外投資上限拉警...

新台幣升1分 收31.988元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.988元，升1分，成交金額11.67億美元

揭露高資產客戶財富管理！調查曝投資最重視「這件事」 近期對陸港市場較觀望

最新調查顯示，台灣擁有新台幣1億元以上資產的高資產客戶，在投資時最重視地緣政治風險，近期對中國大陸和港澳市場較為觀望；資...

第一金投信、QRAFT金融科技公司 宣布AI驅動投資合作

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)28日宣布，雙方合作AI驅動投資金融投資技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。