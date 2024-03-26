因應人口結構轉變 台新銀行多元並進落實金融友善服務

全台高齡人口數已破400萬人，根據衛福部資料顯示，2025年高齡人口比例恐突破20%。因應人口結構轉變，台新銀行致力落實公平待客並積極打造金融友善環境，近年致力關照高齡及弱勢民眾的需求，除了提供友善服務、樂齡輔助，更透過自動化服務搭配行動裝置，讓多元需求的族群也能感受到台新銀行「公平同理，待客用心」的服務精神。

台新銀行指出，自2024年3月起，台新銀行於各分行門口張貼「金融友善服務窗貼」，方便民眾辨識該分行提供的友善服務項目內容。除了樂齡服務、歡迎導盲犬的標語、手語翻譯和聽打服務外，針對視障及弱勢族群，台新提供「簽名及閱讀輔助卡」，而口語障礙客戶也可使用「聽障溝通輔助字卡」與行員快速溝通，相關的特殊服務項目，民眾也可隨時從官網上查詢。

針對高齡客戶的閱讀需求，各分行除了提供免費借用的老花眼鏡外，台新銀行也將各式業務申請表單及商品資訊內容，改用簡單易懂的字詞呈現，並同步將開戶業務申請書等重要契約數位化，提供QR code讓客戶掃描下載文件至手機，讓客戶無論使用台新行動銀行或Richart數位銀行，都能透過自行調整字體大小的方式，獲得更舒適的閱讀體驗。在身心障礙服務方面，台新銀行全台101家分行皆設置無障礙語音ATM，且符合輪椅族使用的高度，更提供視障客戶專屬操作介面及點字版說明手冊。

除此之外，台新行動銀行的生物辨識快速登入服務，讓視障客戶可以省去繁雜的輸入流程，並率先在客服Rose、無障礙網路銀行及無障礙網路ATM皆取得數位發展部「網站無障礙規範 2.1 版」A級認證標章。

為守護客戶資產與權益，台新也透過官網、APP或簡訊推播、紙本或電子對帳單等管道，持續宣導防範詐騙相關資訊和警語，並與在地警政合作進行防詐與金融友善等活動，引導年輕及弱勢族群對金融商品風險的認知。期望透過優質服務與數位創新，共同守護金融消費者權益，以實際行動展現台新銀行公平待客、永續經營的決心與承諾。

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