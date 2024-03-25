立委質疑租賃公司不揭露實際利率是「類詐騙的高利貸」

三大融資公司發出緊急公告，4月1日起汽車可貸額度最高為1.3倍，摩托車為10萬元。立委賴惠員質疑如此廣告是否涉及直接推銷？而且業者不揭露實際利率，消費者等借到錢才知道利率比天還高，「類詐騙的高利貸」。金管會主委黃天牧表示，借貸本來就要明示利率及違約規定，去年年初就要租賃公會這麼作。

賴惠員痛批租賃公司在台灣，是一國兩制，有金融背景和非金融背景差很多，黃天牧回應，授信借款雖然並非金融的專屬業務，但這幾年也透過金融機構對租賃公司相關授信有作節制，金管會管的到的是金控的轉投資公司。

黃天牧表示，票券公司也是租賃的金主，2020年業績才8千萬，2022年在台灣的業績是2億，大陸2.5億，總數超過5億，賴惠員質疑，中租成長期間，和仲安生醫業績成長高度一致，背後原因是否有機可趁？在中國新聞網中，中租的服務還要搭售營養品，中國法院判決這是不合理的，強迫客戶採購特別商品，是否有背信及掏空？黃天牧回應，會立刻要求強化內控準則，並要交易所第四季去查，會儘量提前，並作財報實審。

立委賴惠員質疑，租賃業者隱藏不合理的利息，是否涉及「重利罪」？她說，民法205條規定約定利率上限16%，如果業者收取超過16%，民眾是否可以要回來？是否準用詐騙被害人的保護機制用切結書和起訴證明先取回？法務部應檢討重利罪，並建立跨部會機制檢討。

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