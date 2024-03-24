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獨／台新銀行向金管會遞件 申請高資產理財業務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融圈傳出，台新金控子公司台新銀行已向金管會遞件，申請高資產理財執照。圖為台新金控董事長吳東亮。圖／台新金控提供
金融圈傳出，台新金控子公司台新銀行已向金管會遞件，申請高資產理財執照。圖為台新金控董事長吳東亮。圖／台新金控提供

金管會銀行局上周透露，再有一家本國銀行遞件申請高資產理財執照，據金融圈傳出消息，這家遞件申請的銀行，就是台新金控旗下的台新銀行。截至目前為止，近三個月來遞件申請高資產理財執照的，已有匯豐、台新兩家銀行，另外渣打和星展銀行也有向金管會探詢，後續都有可能成為申請者。

對於台新銀行遞件申請高資產理財業務執照，知情的業界人士並不意外，除了台新銀行在消金領域積極，不論是數位帳戶或是信用卡業務都已居市場領先地位，台新銀行在財富管理業務上，亦有雄心壯志，高資產理財業務執照若能拿到，應會是台新銀行在個人消金業務版塊，所要補上的「最後一哩路」，此外，台新金旗下有保德信人壽，也可協助設計及開發高資產理財的保單商品。

台新銀行財管業務去年的手續費收入有雙位數的亮眼成長，也使台新銀行布局高資產理財業務的企圖心更加旺盛，而且現在大型金控，包括國泰金、中信金、元大金、玉山金、富邦金、永豐金、開發金這些大型民營金控，以及兆豐金、第一金、合庫金、華南金都已人手一張高資產理財執照，不是證券就是銀行，其中國泰、元大、兆豐更是銀行、證券各一張，台新金此時提出高資產理財執照的申請，並不令業界意外。

元大金 台新金控 國泰金

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