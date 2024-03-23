富邦金：看好台積 北富銀擬赴日設分行

富邦金控昨天舉行法說會，台積電成為焦點：去年財報揭露富邦金持有十八萬張台積電。總經理韓蔚廷強調，即便台積電股價已經上漲，長期仍看好台積電，同時透露子公司北富銀今年規畫申請前進日本設立分行，今年將遞件，「台積電在當地（熊本設廠）的確是一個因素」。

不只富邦金直言看旺，外資圈也接二連三發布報告看好台積電後市，摩根士丹利（大摩）三月以來更是二度調升其目標價，繼三月初由七五八元調升至八百五十元之後，如今再度上調十元至八百六十元，維持「優於大盤」評等，超越摩根大通（小摩）之八百五十元的目標價，成為外資圈中第四高價，而樂觀情境下維持上看一千○八十元，仍為外資圈中最高預期。

大摩表示，蘋果用於ＡＩ訓練晶片的需求浮現，訂單有望可抵銷iPhone需求疲軟所帶來的三奈米晶圓訂單之削減。根據供應鏈調查顯示，台積電的InFO-LSI產能需求出現顯著成長，而這原主要用於蘋果M2 Ultra晶片，已在Mac Studio和Mac Pro等高階Mac PC中採用。

而台積電為蘋果ＡＩ的關鍵推動者和受惠者，考慮到M2 Ultra訂單的顯著增長與相對穩定的ＰＣ終端需求，認為五奈米M2 Ultra或將來三奈米 M3 Ultra的需求驅動力可能是蘋果內部的ＡＩ伺服器，預期這將為台積電帶來低個位數的收入。

此外，基於蘋果iPhone需求疲軟，蘋果削減三奈米晶圓訂單一直是投資者的主要擔憂之一，不過大摩認為，考慮到蘋果在ＡＩ伺服器方面的潛在優勢，認為預期的晶圓訂單削減可能不會發生。

大摩也再次強調，隨著雲端ＡＩ對ＨＰＣ半成品的需求增加，二○二五年晶圓價格上漲具有更大的可能性，認為價格上漲幅度最終可能接近百分之五。

目前外資圈中共有五家法人上看台積電目標價至八百五十元以上，瑞銀的樂觀情境目標價則上看一千元。

韓蔚廷強調，中長期看好ＡＩ、雲端、電動車相關股票，「甚至評估增加投資」且仍看好台積電。對於海外設點，韓蔚廷昨日首次曝光，正在考量前進日本設點，東京機率高，今年會遞件申請，台積電在當地的確是一個考量。

商品推薦