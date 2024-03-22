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政院確定了！因應央行升息 7種貸款政府補貼

新利一號突撤評等 新光金證實募資不足

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

中華信評22日撤銷新利一號不動產投資信託基金（REITs）評等，並指出撤銷原因為客戶要求。新光金（2888）發言人林宜靜表示，新利1號募集期限為4月10日，目前判斷無法順利發行，因此撤銷信用評等。主辦承銷的台新銀行補充，該檔基金為觀察投資市場現況後主動撤銷發行，將變更發行條件，以新案送金管會核准，未來依核准內容再次進行募集。

新利一號為近六年首見獲准募集的新REITs，由新光銀行受託、台新銀行主辦承銷，發行金額50.22億元，投資標的包含台北市慶城街一號商場、台中NOVA資訊廣場與北投中和街商場。新光金旗下新光產物及新光壽險也於今年2月分別投資1億元、4億元。不過林宜靜指出，目前已臨近新利一號募集期限，但距離新利一號發行金額達標仍有一小段距離，因此該基金發行將暫時擱置。

主辦承銷的台新銀表示，除了資金募集因素外，調整基金收租機制也是另一大原因。台新銀指出，觀察投資市場現況後，該基金標的將調整租金機制，以提升對市場利率反應效率。因此在變更發行條件後，會以新案送金管會申請募集核准，並在未來以新核准內容進行募集。

中華信評報告指出，新利一號預定長短期信用評等為「twA-／twA-2」，評等展望「穩定」。

台新 新光金

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