獨／打人頭戶 金管會盯上企業主 責成銀行公會提出六大新措施

據知情人士透露，金管會已指示銀行公會在上月底開會，討論在銀行業者的疑似不法或異常交易的帳戶管理規範中，從兩大方向提出六大強化新措施，其中最引人矚目之處在於，金管會對人頭戶的管理，已從一般民眾，進而延伸到「小企業主人頭戶」，尤其是今後設立未滿半年的小型企業，未來在銀行開戶將被更嚴格審查。

據指出，金管會不只找銀行公會開會，而且也將找經濟部進行跨部會協商解決小企業戶被當人頭戶的問題，首先將由銀行公會行文經濟部，希望經濟部在受理公司行號申請時，要加強審查上述的驗證措施，以避免發生更多公司行號「虛設」，亦即表面是企業戶，實際只不過是空殼人頭戶的情況。

銀行業者坦言，的確已發現越來越多的人頭戶，是以小企業戶來成立帳戶，資本額從5萬、10萬，到100萬不等，這些小企業若設立未滿半年，未來開立帳戶時，將被銀行更加要求強化身份驗證及開戶審核，尤其公司營運項目和登記地址的合理性，更列為審查重點。舉例來說，倘若登記地址和其他公司「重複」的情況太多，尤其是「共用辦公室」這類情況太離譜，這時就會被銀行認為異常。

知情人士透露，銀行公會在上月底找各國銀開會，兵分兩路，一是對個人戶，再新增三大異常交易態樣，基本上已確定未來在人頭戶或異常帳戶的可疑態樣裡，將再新增以下三種態樣：1. 客戶開戶之後，達特定金額以上款項『密集』（以前是立即）存匯入，且又迅速移轉者；2. 存款帳戶久未往來，突然向銀行申請網路銀行，並故意赴非原存行辦理申請約定轉帳帳號；3. 客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久，並達特定以上金額者。

另一個重點，則是鎖定小企業戶被當成「人頭」的情況來防堵，共有三大新方案，除了上述的設立未滿半年，未來開立帳戶時，將被銀行更加要求強化身份驗證及開戶審核，尤其公司營運項目和登記地址的合理性列為審查重點之外，還有二大項的強化查核方案，包括了：1. 企業戶的審核設立是否達一定期間、資本額是否達一定金額以上、是否有營業事實證明、登記地址和申請開戶分行是否具地緣性、首次往來客戶包括負責人選擇開立帳戶原因的合理性；2. 企業戶遭註記為警示戶時，銀行內部系統就其負責人資料註記，該負責人後續開立新帳戶，應加強審視開戶動機的必要性及合理性。

去年國銀曾發生一起被檢調搜索的內神通外鬼詐騙案例，其中三個涉案的嫌疑人，竟然都是企業戶，也讓金管會高度警覺，人頭戶已從一般個人擴大到化身為企業戶的身份，所以銀行公會才特別為此召國銀開會增加更多人頭戶的態樣，而且決議未來從嚴審查企業戶的開戶。

銀行業者指出，目前所發現的企業人頭戶，很多是以「企業社」為名，營業項目包羅萬象，可以是進出口貿易商，也可以是早餐店，餐廳、或是水電工、網路拍賣公司等等，此外最可疑的跡象，就是所謂的「共用辦公室」，倘若到經濟部公司登記觀測站，經常可見同一個地點，登記了20家公司；對此銀行業者並透露，現在公司登記不需要擁用房子：「只需要有門牌號碼！」因此虛設行號情況越來越嚴重，企業人頭戶就隱身在這些虛設行號中。