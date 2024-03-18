增資125億不夠 金管會要求新光金追加額度

金管會主委黃天牧今日在財委會上備詢時指出，新光金增資125億，仍無法使新光人壽在六月底達到200%，因此，之後會「繼續要求」；保險局長施瓊華會後受訪時指出，新光人壽在六月底的RBC仍不足以達到200%，新光金必須設法讓新壽RBC達到200%，否則的話保險局將不會給予監理寬容。

新光人壽在去年底RBC僅有179%，據了解，新壽內部估算，六月底有169%；據新壽資產規模估算，要增加RBC 1個百分點，就要花10億，因此，若要把RBC提升至300%，那麼新壽至少需要總共300億的資金來挹注，125億現金增資之外，還有175億的缺口。

對此，施瓊華表示，其他的缺口不見得全部都要靠現金增資，也會有其他的資金來源，但若業者要得到監理寬容，必須要先符合RBC200%的條件再說。包括去年金管會曾在4月允諾原經營團隊的不動產增值利益125億撥回，對此施瓊華表示，現在的經營團隊也一樣，都必須先靠經營團隊自己努力把RBC達到200%才能提供。

新光人壽會在三月底召開的董事會，正式通過現金增資方案，但由於125億的額度不足以解決RBC在六月不足200%的問題，據了解金管會將在近期內再度出手，要求新壽加碼現金增資的幅度。

而據新壽目前所提出的其他計畫，還包括銀行、證券子公司上繳70億、以及對外發行次順位債券80億，即使如此，仍有大約25億以上的資金缺口，此外，對於銀行與證券兩家子公司上繳70億資金給金管會，金管會一直有上繳資金多，妨礙兩家子公司業務發展的疑慮，據悉還會再砍上繳的額度，因此業界估計，新光金要增資的125億額度將不敷所需，至少要再追加到150億以上。