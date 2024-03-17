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搬存款買ETF ？外幣存款餘額連三降 兩大關鍵原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
央行護盤台幣，去年淨賣匯27.7億美元，抑制新台幣全年貶幅僅0.09%。（路透） 許崇萱
央行護盤台幣，去年淨賣匯27.7億美元，抑制新台幣全年貶幅僅0.09%。（路透） 許崇萱

國人外幣存款也被ETF撼動了嗎？據金管會統計，2024年1月底國銀外幣存款餘額14兆220億元，月減26億元、年增1.4%，年增率較2022年的雙位數成長，增速已大幅放緩；1月美元升值、但外存卻不增反減，顯示國人將資金「搬離」外幣存款了。

若以1月底美元匯率31.301元換算，1月底外幣存款餘額降到4,480億美元、月減83億美元；金管會官員說，因接近2月春節，企業或個人會將外幣存款結售為新台幣運用，如因應年終獎金或發紅包等需求。

金融圈則認為有兩大原因，一、1月年節前的台幣資金需求，二、預期美國將降息，已觀察到美元定存增速已顯著趨緩，資金陸續從外幣存款撤出，轉投資高息的海外債，或是獲利了結、結售為新台幣，也的確有部分「錢」進台股ETF市場。

金管會從2004年開始統計國銀外幣存款數字，這18年來，僅2013年、2014年、2021年和2022年全年增加逾兆元，又以2022年全年大增1兆7,584億元飆史上新高，2023年則大縮水，全年僅增加2285億元，增額僅占了2022年全年的13%；2024年1月又續降低。

為何會出現這種狀況？金管會官員坦言，外幣存款潮起潮落與美元升息和升值、台股漲跌有關。

2022年十月之前，美元雙率雙升、股市較差，企業戶擔心升息、積極操作「借台幣、存美元」，國人更瘋外幣存款、搶賺美元高息，連各銀行也趁海外利差大，積極吸收外幣存款，企業、民眾和銀行三力助攻所致。

2022年十月之後，美元利率居高不下，企業動用存款償債，加上2023年台股走揚，美元升幅縮小，存戶將部分存款轉入投資，加上外幣存款基期已高，均使外幣存款成長趨緩。

金管會公布最新國銀外幣存款數字。2024年1月底國銀外幣存款餘額14兆220億元，月減26億元，水位已連三個月下降，銀行主管說，去年11~12月減少是因美元貶值、外存自然縮水，但1月美元升值，客戶積極做獲利了結，將外幣存款結售為新台幣做投資，使水位續降。

金管會官員強調，影響外幣存款月變動因素多元，非僅美元匯率單一因素，企業收付貨款、外匯避險、資金調度均會影響，1月有年節前的台幣資金運用需求所致。

若以前十大外存行來看，1月單月外存縮水前三大者是國泰世華銀、兆豐銀和北富銀，單月各減少621億元、272億元和238億元。

ETF 新台幣 金管會

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