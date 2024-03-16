台灣ETF熱賣 2023年成交值在亞洲只排第五

解約定存投入台股ETF、房貸二胎也買台ETF，台灣資本市場出現高息型ETF狂熱，但根據金管會統計，2023年我國ETF資產規模在亞洲僅排第三，次於日本及中國，成交值為亞洲第五，輸給中國、南韓、香港，以及日本；另統計至2024年1月底止，上市櫃共48檔台股ETF持有股票市值占全市場市值2.38％。

針對當前ETF熱賣現象，立法院財委會要求金管會及中央銀行18日提出專題報告，說明「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」。

投資人青睞ETF，主要是因為配息，隨著ETF時間演進，配息從半年配演進成季配，再進化成月配，經由投資人自行投資組合後，演化成雙周配，配息經常入袋，讓投資人成就感滿滿。

金管會書面報告中指出，已針對配息ETF採行多項管理規範，包括股票ETF不得以月配息做廣告，不能以年化配息率做為廣告內容；加強配息型ETF審查及強化ETF資訊揭露；訂定收益平準金分配原則。同時，金管會近5年來均將ETF列為年度檢查重點，今年1月已對ETF承作量較多的投信公司專案檢查。

除了現在熱賣的高息型ETF，金管會表示，將持續擴大金融商品的豐富性，滿足不同投資人的需求，近期推動重點包括：基金架構REITs、多重資產型及主動ETF、擴大永續債券商品範疇等。

金管會表示，近期台股及全球股市的表現，連帶帶動台股 ETF 規模持續增長、交易熱絡，並肯定ETF讓投資人以有限的資金投資一籃子股票或債券，避免投資單一標的產生的非系統性風險，且基金適合長期持有，有助於吸引更多的投資者進入市場，擴大市場規模和活絡度。

不過，投資有一定風險，金管會將加強宣導，投資人應依照自己的投資需求、日的與風險承受度，選擇合適的ETF。