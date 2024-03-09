中信文薈館 參觀人次破50萬

位於台北市南港區中國信託金融園區的文薈館，自二○一五年開放後，昨參觀人次正式破五十萬大關，且特別舉辦迎接第五十萬名幸運之星活動，由文薈館館長暨中信金行政長高人傑，及文薈館總幹事、中信銀副總林永勝，親自歡迎來自永和的第五十萬名參訪幸運兒冉小姐與兩歲兒子，以及友人余小姐和兩個女兒，致贈文薈館專屬迷你速克達積木、速克達造型ＵＳＢ及中國信託金融園區模型限量好禮。

文薈館以時光迴廊呈現中國信託與台灣金融發展並肩成長的重要歷程，是國內創新型態的金融文史館。高人傑表示，秉持金融核心本業推廣財金素養，文薈館跳脫傳統博物館的靜態展示方式，以珍貴館藏搭配數位互動，呈現中國信託與台灣並肩成長的金融服務里程碑，近年來更積極與各縣市政府教育單位合作，將金融知識主題特展轉化成課堂教材，並提供銀行參訪體驗。

高人傑說，尤其去年十二月啟用的「CTBC 168 Studio」規畫了創新展示區、創新活動區，展示中國信託科技應用和金融創新成果。

第五十萬名幸運之星冉小姐表示，文薈館以輕鬆易懂的方式讓民眾了解台灣金融演進史，透過文薈館官網介紹得知文薈館內有許多金融主題互動設施，像可以騎乘速克達體驗早期中國信託員工推廣業務的甘苦，因此昨和朋友一起帶孩子來參觀。