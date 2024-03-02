群益金鷹獎頒獎典禮 積極推廣永續金融價值

群益金鼎證券（6005）今(2)日在台北晶華酒店隆重舉行金鷹獎頒獎典禮，以尊榮方式舉行頒獎典禮及午間盛宴，表揚全年度業務貢獻卓越的營業員並積極宣揚永續金融理念（ESG），現場頒發金鷹獎盃、精美小物及總價百萬大紅包，同時也邀請獲獎金鷹眷屬一起參與，共同見證群益金鼎證券在ESG成果並一起分享獲獎金鷹營業員的榮耀時刻。這次盛會匯聚來自北、中、南分公司業務貢獻卓越超群的營業員，不僅是對優秀同仁的肯定，更宣示群益在企業社會責任、公司治理及永續多元共融方面的承諾。

金鷹獎頒獎典禮為群益金鼎證券每年一度的重要盛事，邀請全年業務貢獻度最高的營業員及其家屬參與頒獎典禮及餐敘，評量標準除最重要的證券市業務外，亦落實群益全方位金融服務的理念，更綜合評量期貨、複委託、衍生型商品及財管等多元業務貢獻，入圍金鷹獎者皆為菁英中的菁英，為群益證全體營業員致力爭取的榮耀!本次更加入企業社會責任和公司治理及多元共融的元素，致力於深化ESG的理念，希望透過此一盛事鼓勵業界更積極地關注ESG，從而推動整個金融體系向永續的方向邁進。

為了彰顯對永續金融的重視，與會同仁及其眷屬可於活動現場親自簽署永續金融承諾書，透過親身參與並承諾與群益金鼎證券共同支持性別平權、推行人權至上及多元共融的理念，進而共行實踐永續未來的宗旨。而將永續金融的理念深入推廣到同仁家庭中，也是讓同仁眷屬能夠深入了解並參與永續金融的運動，使整個活動更具溫馨和共融性。

群益金鼎證券認為金融機構在實踐社會責任和推動永續多元共融方面應發揮領導作用。這次金鷹獎的設立旨在表揚同仁們在全方位金融業務的卓越表現，同時透過活動現場的永續金融看板和承諾書，鼓勵更多人加入到永續金融的行列。

金鷹獎頒獎典禮的舉辦，不僅凸顯了群益金鼎證券在表揚卓越同仁的堅持，更強調了公司對於推動永續金融的堅定承諾。在未來，群益將持續積極參與和推動永續金融的實踐，從個人到家庭到業界及廣大的投資人一起攜手深化永續金融發展。