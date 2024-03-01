快訊

35歲巡路員遭撞亡...白髮父強忍悲痛「日子也要過」 嘆凶嫌母也很辛苦

早睡增加死亡風險？胸腔重症科醫曝真相 「這時間睡」讓人更長壽

試辦通過！將來銀行獲准開辦「全線上申辦」房屋貸款

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
將來商業銀行「NEXT BANK」於去年4月領先業界試辦「全線上申辦」房貸，經過半年的試辦期申辦成效良好，於農曆年前獲准正式開辦。（將來商業銀行提供）
將來商業銀行「NEXT BANK」於去年4月領先業界試辦「全線上申辦」房貸，經過半年的試辦期申辦成效良好，於農曆年前獲准正式開辦。（將來商業銀行提供）

網銀「將來商業銀行NEXT BANK」於去年4月領先業界試辦「全線上申辦」房貸，經過半年的試辦期申辦成效良好，於農曆年前獲准正式開辦，也是業界第一家可享「申辦全程零接觸」房貸服務的銀行。

將來商銀表示，開辦房貸後，將來商銀提供的金融服務更趨完整，隨放款餘額持續提升，將帶來長期且穩定之利息收入有助於銀行持續穩健發展。另外，依據內部資料，9成的案件為轉增貸及融資貸款案件，顯示市場上，客戶對於降低利率與取得額外的資金有強烈需求，而價格敏感的客戶亦期待能以更有效率的方式辦理。

將來商銀提供方便的線上申請和服務流程，相較於傳統銀行的紙本申請方式，需另外約定簽約對保時間及場地，更具彈性及便利性，客戶回饋對線上申辦房貸的滿意度極佳，統計至2月已服務超過1,000人次。

一位在試辦期即透過線上申辦房屋轉增貸的C先生分享，轉貸後利率省下0.5個百分點，以原貸款金額換算下來每年節省利息支出達近5萬元，為投資理財需求額外取得的新資金，利率也相當優惠。此外，線上申辦僅花15分鐘即完成申請，再用一個午休時間即完成線上簽約對保，對比過往辦理房貸時需請假並與專員約時間簽約，大呼省時又有效率，是個很好的申辦體驗！

將來商業銀行NEXT BANK目前承作區域除雙北、桃園、新竹地區外，於今年一月更已擴大至台中市，並積極規劃陸續開放台南、高雄地區，冀望今年達成「六都大滿貫」！隨著央行前年四度升息，還款壓力日益增加，有感房貸族的壓力，針對轉貸、房屋融資持續提供優惠，不僅房貸利率最低2.06%起、最長分期30年還款，還提供轉增貸金額達800萬以上，設定費100%補貼優惠，讓符合條件的房貸族幾乎可零成本轉貸，瞬間減壓！身為純網銀的將來商銀因沒有實體分行，省下的營運成本大手筆回饋給客戶，未來也致力為客戶提供便利、高效的金融服務，並在業界持續引領創新方向，歡迎「有殼族」不要錯過優惠機會。

房貸 網銀

延伸閱讀

試辦通過 將來銀獲准正式開辦全線上申辦房貸

不婚不生遺產留給誰？網曝2答案：總比充公好

賴清德房貸1386萬 萬里老家未在財產申報中、未見於信託財產

第一金、彰銀、台中銀…不怕升息也無懼降息！ 專家揭「維持每年EPS成長的秘密」

相關新聞

網路廣告堵詐機制 3月起 異常情資同步通知相關業者

為減少民眾接觸詐騙廣告，政府跨平台推動網路廣告跨界自律堵詐機制，這項機制自去年12月中旬啟動，截至今年1月，已累計蒐集萬...

整批性分戶房貸助揚 一銀今年房貸成長率估7%至8%

看好整批性分戶房貸助揚效果，一銀今年房貸成長率估7%至8%，可說為所有放款業務中，成長率次高，僅次於外幣放款10%的成長...

台積電設廠熱潮帶動 一銀評估在熊本設點

台積電所帶動的金融業日本布局熱潮也推向一銀，對此一銀在法說會後記者會指出，第一銀行擬評估透過現有的東京分行，來比照美國分...

美元走揚 新台幣貶回31.6元寫逾3個月新低

美國最新公布的1月個人消費支出物價指數（PCE）結果喜憂參半，可能推遲聯準會降息時程，美元指數走揚，新台幣延續貶勢，今天...

S廊道效應帶動 京城銀活存受惠最多

總部位於台南的京城銀行，受惠於S廊道的影響不小，董事長戴誠志今日指出，S廊道對京城銀行貢獻最大的地方在於活存，去（202...

凱基人壽總經理黃淑芬退休 四月生效

凱基人壽今日發布新聞指出，總經理黃淑芬因個人規劃於今日申請退休 ，預計4月1日生效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。