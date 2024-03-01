試辦通過！將來銀行獲准開辦「全線上申辦」房屋貸款

純網銀「將來商業銀行NEXT BANK」於去年4月領先業界試辦「全線上申辦」房貸，經過半年的試辦期申辦成效良好，於農曆年前獲准正式開辦，也是業界第一家可享「申辦全程零接觸」房貸服務的銀行。

將來商銀表示，開辦房貸後，將來商銀提供的金融服務更趨完整，隨放款餘額持續提升，將帶來長期且穩定之利息收入有助於銀行持續穩健發展。另外，依據內部資料，9成的案件為轉增貸及融資貸款案件，顯示市場上，客戶對於降低利率與取得額外的資金有強烈需求，而價格敏感的客戶亦期待能以更有效率的方式辦理。

將來商銀提供方便的線上申請和服務流程，相較於傳統銀行的紙本申請方式，需另外約定簽約對保時間及場地，更具彈性及便利性，客戶回饋對線上申辦房貸的滿意度極佳，統計至2月已服務超過1,000人次。

一位在試辦期即透過線上申辦房屋轉增貸的C先生分享，轉貸後利率省下0.5個百分點，以原貸款金額換算下來每年節省利息支出達近5萬元，為投資理財需求額外取得的新資金，利率也相當優惠。此外，線上申辦僅花15分鐘即完成申請，再用一個午休時間即完成線上簽約對保，對比過往辦理房貸時需請假並與專員約時間簽約，大呼省時又有效率，是個很好的申辦體驗！

將來商業銀行NEXT BANK目前承作區域除雙北、桃園、新竹地區外，於今年一月更已擴大至台中市，並積極規劃陸續開放台南、高雄地區，冀望今年達成「六都大滿貫」！隨著央行前年四度升息，還款壓力日益增加，有感房貸族的壓力，針對轉貸、房屋融資持續提供優惠，不僅房貸利率最低2.06%起、最長分期30年還款，還提供轉增貸金額達800萬以上，設定費100%補貼優惠，讓符合條件的房貸族幾乎可零成本轉貸，瞬間減壓！身為純網銀的將來商銀因沒有實體分行，省下的營運成本大手筆回饋給客戶，未來也致力為客戶提供便利、高效的金融服務，並在業界持續引領創新方向，歡迎「有殼族」不要錯過優惠機會。