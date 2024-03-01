慶祝發卡200萬張！富邦J卡加碼推旅遊通路6%回饋

國人疫後出國旅遊升溫，其中又以日韓兩國最受歡迎，主打日韓旅遊優惠的富邦J卡也在春節旅遊潮帶動下，於2月正式達成發卡200萬張的里程碑。

為感謝卡友熱情支持，富邦J卡推出多重旅遊回饋，3月起在指定航空公司及旅行社消費最高可享6%回饋，到日韓當地指定藥妝店、遊樂園、便利商店購物或儲值日本交通卡，最高可享10%回饋。此外，富邦J卡還推出限量J Cash櫻花卡面，新戶申辦再享回饋加碼及滿額免費機場接送，讓旅程更加美好便利。

台北富邦銀行表示，富邦J卡提供豐富多元的日韓旅遊有感回饋，上市以來就備受出國客群喜愛，今年1月日本地區簽帳金額較去年同期成長近4成，消費人數成長達5成；韓國地區消費人數及金額則呈倍數大幅成長。同時，截至2月發卡量更突破200萬張，顯見日韓旅遊熱度持續不減，而J卡更是成為國人日韓旅行首選信用卡。展望2024年，富邦J卡將持續深耕日韓市場，提供豐富實用的旅行回饋，包括日韓消費享3%無上限回饋及當地刷卡3%限量加碼回饋，到日韓當地精選通路如遊樂園、便利商店、藥妝店消費或使用日本交通卡儲值，還可再享4%限量加碼回饋，合計最高可獲得10%回饋，為卡友提供愉快的旅遊體驗。

富邦J卡為慶祝發卡破200萬張，特別推出多重加碼活動，自3/1起至6/30到中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空、台灣虎航（6757），或到易遊網、可樂旅遊、雄獅旅遊、東南旅行社、山富旅遊消費，最高可享6%限量加碼回饋；即日起至6/30前，在Klook購買日韓全商品享最高85折優惠；3/4至3/11到易遊網刷卡消費滿3,000元，享加碼100元超商電子禮券還可再領限量滿額折扣碼。而4/1起卡友可憑J卡至韓國首爾及濟州島指定地點兌換專屬伴手禮，近期有規劃日韓旅遊的卡友們千萬別錯過了。

在國內消費部分，富邦J卡也持續與多元通路合作提供各式回饋，例如3月底前以富邦J卡綁定LINE Pay到指定活動店家消費，可享天天LINE Pay好賺點最高6%回饋；在GU等精選通路購物，可享最高10%回饋等，結合LINE Pay生態圈不時提供小確幸，既優化了用卡體驗，也讓日常消費更有樂趣。

迎接新春新氣象，富邦J卡也在2024年全新推出限量J Cash櫻花卡面，配合新卡上市及歡慶富邦J卡突破200萬卡，富邦Ｊ卡同步加碼新戶禮，6/30前新戶申辦富邦Ｊ卡（不限卡面），設定本行帳戶自動扣繳信用卡費，核卡後90天內國內一般消費享最高2%回饋(含原一般消費1%回饋)。新戶線上申辦J Cash櫻花卡且於核卡後30天內購買國際航線機票或支付國外團費金額累積達新台幣1萬元，除了原本的2%新戶禮外，再加碼享免費機場接機或送機一趟，有日韓旅遊計畫的民眾不妨善用北富銀線上辦卡服務盡速申辦，就能輕鬆享受富邦J卡豐盛貼心的回饋。