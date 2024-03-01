Smart股票型基金團隊獎 統一投信二連霸、第六度獲獎創業界紀錄

統一投信2024年再度榮獲「晨星暨Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」大獎，不但為二連霸，更是第六度獲得「股票型基金團隊研究獎」，累計得獎次數在業界無人能出其右。同時，大中華市場去年風雨飄搖，但統一投信旗下統一強漢基金無懼利空，還是逆風成長，短中長期績效都超越同類型平均，勇奪「大中華股票型基金獎」。統一投信金獎團隊以專業的投研能力深耕海內外基金資產管理，從公司團隊獎到不同類型的個別基金獎，屢獲國內外基金大獎殊榮，累計已獲113座大獎肯定。

素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星暨Smart智富台灣基金獎」2024年榜單揭曉，團隊獎從量化數據、質化書審到評審面試，設立了重重關卡，通過評審團最嚴格的評選標準，最後由團隊研究獎的常勝軍統一投信，第六度抱走「股票型基金團隊研究獎」，寫下該獎項累計最多得獎紀錄，含金量稱霸投信業界，金獎團隊實至名歸。

主動式基金獎項今年共有4186檔基金角逐，得獎機率不及0.6%，在報酬表現的平均勝率、贏過同類基金的能力、掌握市場時機與風險控管的能力，都必須優於同業。獲獎的統一強漢基金一年、二年、三年、五年、及成立以來報酬率，在同族群基金中都名列前茅，儘管面臨大中華市場嚴峻挑戰，仍能繳出穩健亮眼的成績單，基金成立近17年來，已橫掃海內外四大基金獎，目前累計共18座獎座，是得獎最多的大中華股票型基金。

統一投信表示，基金經理人金融市場平均年資為18年，金融專業資歷深厚，加上團隊文化注重交流傳承，且公司對海外參訪預算無上限，打造出最佳操盤環境，因此團隊經驗值與研究品質能直接反映在基金決策與穩健的績效上。統一投信會持續以追求卓越績效、貢獻團隊卓越價值為信念，為客戶守住財富、創造財富、傳承財富，讓美好生生不息、代代延續，達到共創價值、共創榮耀的目標。