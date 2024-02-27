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元大金獲標普永續年鑑全球Top 1%最高榮譽 倡議生物多樣性

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
元大金控家庭日活動導覽員解說苔球手作體驗，認識不同植物的特性及所需環境。(元大金控/提供)
元大金控家庭日活動導覽員解說苔球手作體驗，認識不同植物的特性及所需環境。(元大金控/提供)

國際永續評比機構S&P Global公布2024年永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評比結果，元大金控已連續五年入選永續年鑑，名列全球TOP 1%最高榮譽，永續經營實力再受國際肯定。身為國際永續資優生，元大金控以生態、公益、影響力為主軸，積極響應國際倡議，今(2024)年加入自然相關財務揭露倡議（TNFD），成為全球首批先行者(TNFD Early Adopters)，加入生物多樣性核算金融聯盟（PBAF），為全世界的生物多樣性盡一份心力。

S&P Global永續年鑑以道瓊永續指數（DJSI）採用的企業永續評鑑（CSA）得分為基準，從經濟、環境及社會三大面向，評價企業永續發展能力。元大金控於

評鑑項目上，在商業道德、氣候策略等項目表現優異，且五大子公司業種均衡發展，與標普全球（S&P Global Inc.）、瑞銀集團（UBS Group AG）等業者同列，位居綜合金融類組榜首。

元大金控掌握ESG機會與風險前瞻布局，制定「永續金融準則」，將ESG風險因子納入日常營運及決策考量，旗下五大子公司於發展金融產品及服務時，遵循此原則，降低對環境與社會產生之負面影響，發揮金融業的關鍵影響力。在自身營運面，元大金控集團為全台金融業首例，導入內部碳價機制(ICP)，將溫室氣體排放成本內部化，2023年減碳效益達約238萬元。此外，元大金控深化永續行動，每年不定期舉辦多場淨灘、健走等家庭日活動，將維護生物多樣性的理念在集團內扎根。

根據最新世界經濟論壇發布的全球風險報告顯示，「生物多樣性流失及生態系統崩毀」是未來10年內全球將面臨的前三大風險，COP28聯合國氣候峰會亦公布聯合聲明，未來將從國家角度推動生物多樣性策略和行動計劃。元大金控積極與國際接軌，加入TNFD倡議，更在今年於瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇中，名列先行者(TNFD Early Adopter)名單，並將於今年發布的2023年TCFD報告書中，應用自然相關財務揭露(TNFD)方法學，關注企業營運對生物多樣性的影響。元大金控也加入生物多樣性核算金融聯盟（PBAF），與國際超過50間金融機構並進，為全世界的生物多樣性盡一份心力。

元大金控不僅為國內「永續金融先行者聯盟」成員，積極推動永續金融教育發展，更掌握國際趨勢脈動，更在國際永續評比屢獲肯定，連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)，獲得全球第一的殊榮；連續四年獲得國際碳揭露計畫(CDP)「A級」最高成績。未來將持續發揮金融影響力，透過具體行動，帶動產業及社會共同朝向2050淨零碳排目標邁進，落實永續發展承諾。

元大金控家庭日活動親近大自然，將維護生物多樣性的理念在集團內扎根。(元大金控/提供)
元大金控家庭日活動親近大自然，將維護生物多樣性的理念在集團內扎根。(元大金控/提供)

ESG 元大金控 生態 金融業

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