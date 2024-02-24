產險業「龍騰萬里」！和泰產險總座估今年保費成長10%

走過防疫保單的陰霾，和泰產險在去年8月資本適足率（RBC）回到法定標準，且2023年簽單保費、獲利雙創歷史新高，總經理顏思齊也看好今年簽單保費有10%的成長，另外，員工為公司重要發展資產，為了搶才、留才，和泰產也幫員工平均已調薪9.4%。

和泰產險2023年全年簽單保費收入達131.7億元，較2022年的123億元，成長7.16%，全年自結稅前純益42.6億元，相比2022年受防疫險影響稅前大虧388.9億元，由虧轉盈，也較2021年防疫保單之亂前的10.8億元，成長約3倍。

和泰產險董事長蔡伯龍指出，2022年的防疫險理賠風暴，對和泰產是個災難，很慶幸母公司給和泰產很大的支持，以及全體員工不眠不休地努力處理防疫保單的核保及理賠，2023年公司營運狀況已回穩，和泰產險RBC也於去年8月順利回到法定標準，2024年期許公司可「重新再出發」。

和泰產險總經理顏思齊表示，雖然2022年疫情期間和泰產跌了很重一跤，但跟隨集團腳步，2023年和泰產獲利及業績展現強勁成長，展望2024年，他以「龍騰萬里」來形容產險業，在再保緊縮、費率調漲的影響下，看好今年和泰產簽單保費有10%的成長；其中，車險仍是和泰產的主力商品，約占60%、商業險種約占25%、個人險種約占15%，但在經銷商車險成長趨近飽和的情況下，和泰產險將適度的調整經營模式，評估市場需求為個人險及商業險進行優化方案，以期突破重圍。

和泰產險如今已浴火重生，顏思齊也針對未來業務發展提出三大方針及策略，第一是營運模式轉型，擴大合作溝通，在商業險及個人險部分，提供優勢保險解決方案，以優質業務為導向，銷售適當商品組合，並運用臨分再保擴大承接能量，在經銷商車險部分，提供經銷商車險客戶優質服務，強化商品服務競爭力；第二是正向企業文化，加強風管法遵，執行全公司單位公平待客行動，並落實法遵教育訓練及各單位法令宣導；第三是打造堅強團隊，提升管理效能，依專業功能別建立職涯發展藍圖，內勤同仁及業務單位人員平均產能提升。

顏思齊提到，員工為公司重要發展資產，和泰產目前員工千人左右，其中，理賠部門就有將近200人，今年公司也將持續招募新人，為了回饋員工，2023年內勤職員薪資總額平均已調升9.4%，除此之外，2024年員工健診補助預算將調升67％，總預算約700多萬元。

新的一年在商品規劃方面，和泰產險針對近年來居家火災事故不斷，將以損害防阻為優先的概念去推動居家住宅火險，並根據不同保戶族群的需求規劃相關專案商品，未來更進一步推出宣導課程，與校園、公益團體合作，藉以提升民眾的居家安全風險預防觀念，為保戶編織更安全的防護網。