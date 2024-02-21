快訊

私校退場雙軌制逃逸首例 大漢技術學院停辦「花蓮再無科大」

華航維修員遭夾事故原因曝 同事聞聲急送醫「僅17分鐘仍救不回」

金廈海域爭端升溫 賴清德三點表態：妥善處理、堅定執法、避免再現

富邦momo卡元月發破百萬 成首張百萬電商聯名卡

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

北富銀信用卡持續報佳績。北富銀昨（20）日指出，富邦momo卡統計至今年元月，發卡量已經突破百萬張大關，成為首張躋身「百萬發卡量俱樂部」的電商聯名卡，也等同對外宣告，北富銀在Costco聯名卡、J卡後，擁有第三張夯卡。

北富銀昨日指出，最新統計，累積發行量最大的信用卡以Costco聯名卡居首，發卡量約215萬張；第二名是J卡，發卡量近200萬張；第三名則是富邦momo卡，已經發破百萬張。

三大熱門卡挹注北富銀信用卡發卡動能，1月發出8.3萬張卡，較去年同期成長約1.8倍，相較上月近成長1.2倍，位居第二大發卡行。北富銀指出，主要貢獻就是來自Costco聯名卡，其次為J卡及momo卡一共三張卡。

這也讓元月信用卡流通卡排名出現洗牌，北富銀流通卡數上衝727萬張，拿下第二大流通卡王寶座、僅次於第一大中信銀。第三名為玉山銀的723萬張，第四名為國泰世華銀的721萬張，值得注意的是，玉山銀與國泰世華銀流通卡差距，已經從上月3.3萬張縮小至1月的1.7萬張。

金融業者認為，大型國銀今年正在打造自己的夯卡成為市場神卡。國泰世華銀推CUBE卡，累計流通卡數已經逾500萬張；中信銀擁抱LINE Pay卡，今年即將發破600萬張卡；北富銀推Costco聯名卡、J卡與momo卡，要對不同消費族群提供更有感行銷活動及回饋；玉山銀近期主力卡則落在熊本熊卡、U Bear卡、家樂福聯名卡和Pi信用卡。

玉山銀指出，今年元月發卡數為5.6萬張，較去年同期成長25.5%，其中熊本熊雙幣卡除國外消費免收1.5%國外交易服務費外，亦祭出指定日本商店消費最高享8.5%回饋等。

北富銀 玉山銀 聯名卡

延伸閱讀

中職／打造新風格談何容易 富邦、樂天該向中信看齊

美信用卡龍頭 換人做

元月成績出爐 中信銀信用卡奪四冠王

兆豐銀刷卡換匯緊急喊卡

相關新聞

傳辜仲諒將回任中信金董事 吳一揆回鍋任金控副董

司法圈傳出消息，中信慈善基金會董事長辜仲諒前審獲判無罪，為此辜家已備好龐大的律師團，爭取讓辜仲諒第一步先回任中信金董事，...

辜仲諒擬回任中信金董事、吳一揆回鍋當副董 金管會尚未表態

近期司法圈傳出重磅消息，中信慈善基金會董事長辜仲諒前審獲判「無罪」，辜家已備妥龐大律師團，擬先讓辜仲諒重回中信金控董事、...

富邦金蔡明興看1月業績如龍頭搖 全年營運拚續創佳績

富邦集團舉行新春團拜，富邦金董事長蔡明興表示，今年經濟將溫和成長，但仍要留意通膨、利率、中國景氣低迷等3大變數，強化風險...

前進南亞！北富銀獲金管會同意申設印度孟買分行 全行首個南亞據點

近年來台灣與印度雙邊貿易及相互投資升溫，在國際供應鏈移轉及當地內需市場擴張等趨勢帶動下，已有不少台商企業加碼投資印度，也...

LINE Pay 愛心捐款2023年募得逾6.2億、成長六成創新高

行動支付帶來快速便利支付的好處，也促進公益團體數位轉型與提升線上募款效益，LINE Pay 今（21）日公布2023年愛...

司法界傳辜仲諒爭取重回董事會 中信金回應：不予評論

司法界傳出，中信金控（2891）慈善基金會董事長辜仲諒爭取重掌中信金控，重回中信金董事會，再接任中信金控董事長，中信金控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。