富邦momo卡元月發破百萬 成首張百萬電商聯名卡

北富銀信用卡持續報佳績。北富銀昨（20）日指出，富邦momo卡統計至今年元月，發卡量已經突破百萬張大關，成為首張躋身「百萬發卡量俱樂部」的電商聯名卡，也等同對外宣告，北富銀在Costco聯名卡、J卡後，擁有第三張夯卡。

北富銀昨日指出，最新統計，累積發行量最大的信用卡以Costco聯名卡居首，發卡量約215萬張；第二名是J卡，發卡量近200萬張；第三名則是富邦momo卡，已經發破百萬張。

三大熱門卡挹注北富銀信用卡發卡動能，1月發出8.3萬張卡，較去年同期成長約1.8倍，相較上月近成長1.2倍，位居第二大發卡行。北富銀指出，主要貢獻就是來自Costco聯名卡，其次為J卡及momo卡一共三張卡。

這也讓元月信用卡流通卡排名出現洗牌，北富銀流通卡數上衝727萬張，拿下第二大流通卡王寶座、僅次於第一大中信銀。第三名為玉山銀的723萬張，第四名為國泰世華銀的721萬張，值得注意的是，玉山銀與國泰世華銀流通卡差距，已經從上月3.3萬張縮小至1月的1.7萬張。

金融業者認為，大型國銀今年正在打造自己的夯卡成為市場神卡。國泰世華銀推CUBE卡，累計流通卡數已經逾500萬張；中信銀擁抱LINE Pay卡，今年即將發破600萬張卡；北富銀推Costco聯名卡、J卡與momo卡，要對不同消費族群提供更有感行銷活動及回饋；玉山銀近期主力卡則落在熊本熊卡、U Bear卡、家樂福聯名卡和Pi信用卡。

玉山銀指出，今年元月發卡數為5.6萬張，較去年同期成長25.5%，其中熊本熊雙幣卡除國外消費免收1.5%國外交易服務費外，亦祭出指定日本商店消費最高享8.5%回饋等。