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龍頭券商元大金今股價登27.85元 創近16年來新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股今日大漲逾百點，元大金股價更大步領先全體金融股平均漲幅，以27.85元作收，並創下近16年來新高紀錄。圖／元大金控提供
台股今日大漲逾百點，元大金股價更大步領先全體金融股平均漲幅，以27.85元作收，並創下近16年來新高紀錄。圖／元大金控提供

台股今日大漲百餘點，除了電金權值股領漲之外，金融股以龍頭券商元大金表現最為搶眼，今日股價以27.85元作收，不只上漲1.46%，領先上市金融股平均漲幅0.26%，元大金27.85元的股價，更創近16年來歷史新高紀錄。

法人指出，元大金今日領漲，主要有多重優勢加持，市場看好元大金旗下龍頭券商元大證券，可望因台股大盤上攻2萬點帶動成交量大增而受惠，元大金還有其他基本面加持，尤其金融版圖完整，帶動獲利動能各路齊發，加上旗下沒有大型壽險公司的匯損或投資損失等變數，是最主要的兩大利基。

法人指出，元大證券之外，元大銀行的獲利動能也日益壯大，另外，元大投信身為整個金控集團的ETF、主動式基金等基金商品的研發中心，更因此使基金管理規模、手續費收入大增，元大投信的總管理規模，今日也再創新高，已增至1兆5009.79億元，已成為元大金旗下另一個穩定獲利的子公司。

元大金目前淨值為每股21.93元，倘若以今日收盤價每股27.85元計算，目前的股價淨值比為1.27倍，相較其他多檔金控股，仍處於偏低水準，因此，本周以來也獲外資連續二個交易日大買，買超逾萬張之多，農曆春節前後二周合計買超張數逾8000張，也使元大金外資持股今日來到26.74%的新高水準。

元大金 台股 淨值比

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