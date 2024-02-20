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康和證新增越南語開戶說明書 董座鄭大宇：強化落實公平待客

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為落實公平待客與擴大推廣金融教育，康和證券（6016）新增製作越南語、簡體中文等開戶說明書，以服務在台之新住民如何開立證券交易帳戶，並宣導正確投資理財觀念，協助了解台灣證券市場特性、注意投資風險與如何防範金融投資詐騙等。並落實公平待客之友善服務原則，營造友善的金融環境，提供新住民享有公平、合理、便利的金融服務。

康和證券董事長鄭大宇表示，除新增越南版開戶說明書外，康和證也於今年1月進用越南語電話客服人員，目前在台灣的新住民已突破50萬人，大部分的新住民媽媽，較少與金融相關機構往來過，也較欠缺理財觀念，因此康和證券自從去年在嘉義縣竹崎鄉、新港鄉之新住民活動中心舉辦理財課程與反詐騙宣導後，就一直在想如何主動強化關懷新住民族群，協助他們擴大建立理財基礎概念與知識，讓新住民更融入台灣社會生活，持續照顧新住民。

另一方面，根據統計資料，新住民年齡大於50歲者超過3成以上，他們也開始面臨身體逐漸老化，更應該思考如何做退休前準備，包括退休生活金、醫療金、日常花費等，都宜靠正確理財方式逐步累積資產，以利退休後在經濟面獨立自主生活。

進用越南語電話客服人員，可服務在台灣的越南新住民有任何股票交易、財富管理等相關問題，均可撥打客服電話，越南語客服人員將以越南語提供親切便利的金融服務。

康和證在落實公平待客之銀髮族、身心障礙者的友善服務推動尚有免費理財講座，並擬定三大主題「樂齡傳承－安享人生」、「立足台灣－跳轉人生」、「達人領路－理財講座暨反詐騙宣導」等，依據需求，選定適合的主題，免費進行理財講座服務。

另外在康和證券各分公司備有愛心鈴、老花眼鏡、放大鏡、輪椅等提供給需要者隨時可以使用。每季按季主動執行「善意關懷客戶訪談作業」，提高服務品質，同時加強「當沖關懷提問」、「複委託關懷提問」等關懷措施，落實銀髮族金融消費者保護。

金融業最重要的核心價值即是公平對待客戶，珍惜每位客戶的信賴與託付，傾聽客戶聲音，瞭解確認客戶需求。在數位金融時代，更要能落實普惠金融，以跨世代的思維服務銀髮族、身心障礙者、新住民等族群，方能真正落實公平待客。

新住民 越南

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