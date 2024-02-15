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2023年文教康樂刷破400億「創十年新高」 永豐卡代繳學費給回饋

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
以永豐銀行任一信用卡代繳學費，單筆滿500元皆可享0.2%刷卡金回饋、以及最高12期優惠分期利率的雙重優惠，網購另享有回饋，開學可以輕鬆付。圖／永豐銀 提供
以永豐銀行任一信用卡代繳學費，單筆滿500元皆可享0.2%刷卡金回饋、以及最高12期優惠分期利率的雙重優惠，網購另享有回饋，開學可以輕鬆付。圖／永豐銀 提供

越來越多家長利用信用卡學費、購買生活用品、3C商品或線上進修課程，聯合信用卡處理中心統計，2023年持卡人以信用卡支付文教康樂相關消費的總簽帳金額超過400億，相較前一年、2022年成長近5成，創十年來新高。新學年開學季即將到來，永豐銀行提供卡友優惠專案，與家長共同迎接BTS（Back to School），以永豐信用卡代繳學費單筆滿500元享0.2%刷卡金回饋、以及最高12期優惠分期利率的雙重優惠，於精選網購平台刷永豐信用卡，指定分期最高回饋3,200元刷卡金。

代繳學費雙優惠 同步相挺多種進修

教育消費支出利用信用卡代繳賺回饋與優惠已成趨勢，永豐銀行表示，今年再次祭出雙優惠，利用永豐信用卡代繳學費可享單筆金額每滿500元享0.2%刷卡金回饋及最高12期優惠分期利率。另外，單看進修學習費則成長高達13%，永豐銀行表示今年特別規劃繳交補習、線上學習平台或電子書平台優惠活動，單筆最高享百元刷卡金回饋。

精選通路享回饋 刷卡金最高五千元

工欲善其事、必先利其器，永豐銀行表示，同步推出購買學習必備之生活用品、3C商品優惠方案，針對momo、PChome購物、蝦皮購物、東森購物、ViVa美好家庭、YAHOO!奇摩、7-ELEVEN線上購物中心、生活市集、博客來、台灣樂天、Pinkoi、486團購網等數十個精選通路提供超值回饋，指定期間刷永豐信用卡累計指定分期消費滿額並完成登錄，即可獲得刷卡金最高3,200元回饋（限量）。

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