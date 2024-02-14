壽險金控雙雄狂敲6檔AI股 卻反手砍這兩家

壽險金控狂敲AI概念股。據壽險金控雙雄截至2023年12月底揭露的台股大額投資交易名單，國泰金（2882）新增8檔中，有奇鋐、台光電、健鼎、世芯-KY等四檔AI概念股，占了半數，富邦金新7檔中，AI概念股的緯穎、智原、仁寶、台光電也占了四檔，顯示壽險金控看好AI生態系浪潮即將來臨。

進一步以整體進出交易來看，國泰金、富邦金2023年第四季同步敲進奇鋐、台光電、仁寶、技嘉、日月光、光寶科等6檔AI股，又以奇鋐、台光電均加碼逾1萬張成新寵，另國泰金對仁寶、富邦金對光寶科也都各加碼逾3萬張「買最大」。

然而，兩大壽險金控卻同步砍廣達和緯創，頗有趁這兩檔AI股高點時、居高思危，先賣股補獲利，並趁勢換股操作的意味。

富邦金、國泰金、新光金、中信金、開發金等五大金控，2023年第四季對電子股總持股水位季增15.7%達8,383億元，略高於電子股指數同季漲幅12%，顯示五金控操作對電子股偏向加碼。

其中僅國泰金續擁抱晶圓雙雄（台積電與聯電）、富邦金加碼台積電外，其餘三家金控全站賣方，五金控也同步減碼鴻海、聯發科，顯示第四季掀起AI熱潮，讓壽險金控資金又從權值股、緩步移回AI族群。

法人說，2024~2025年AI伺服器需求回升、將振興整體AI供應鏈，主要受惠者包括ODM、散熱、電源供應器、機殼、滑軌及PCB廠商，有助推升整體營收動能，自然成為壽險金控青睞標的。

五大壽險金控中以國泰金和富邦金最愛AI概念股，國泰金2023年第四季新增世界先進、大立光、力成、中美晶、台光電、奇鋐、健鼎及世芯-KY等8檔台股大額交易名單，就有半數是AI股，又以對台光電、奇鋐都持有逾1萬張較多。

富邦金則新增台光電、緯穎、仁寶、信邦、智原、鈊象和智邦等7檔，以持有智原1.4萬張最多、台光電近1.3萬張次之，信邦1.27萬張，對沁象和智邦也各持有4,980張和6,064張，顯示富邦金除布局AI股外，也對電動車概念、遊戲股王等產業龍頭股加碼。

不過，一度是壽險金控最愛的廣達，國泰金2023年第四季大砍3.4萬張，富邦金也小賣近900張，僅新光金、中信金仍站買方。

去年第二季曾是國泰金重押的緯創，第四季反被砍最兇，國泰金對緯創減碼5.7萬張、富邦金也減碼2.5萬張，頗有獲利了結態勢。