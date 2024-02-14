快訊

昔當澎恰恰靠山 百億賭王爆欠數十億落跑越南恐遭通緝

國會改革藍綠白新戰場 單一召委制為何變毒蛇猛獸？

印尼選戰激辯中！佐科威的「遷都野心」

情人節「衝了」 專家：合資買房要做這件事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

今天是情人節，許多愛侶們會精心準備，甚至決定共同買房。不過根據內政部資料，2023年離婚對數為5萬3085對，高於2022年離婚數來到4萬7888對，情海生波已成常態，有情人們共同買房得要先規劃清楚。

若是情人婚前一起購屋，住商不動產客戶服務部首席協理吳光華提醒，情人合購房屋爾後分手翻臉對簿公堂的情況時有所聞，在所有權登記的部分，為能保障雙方權益，登記在兩人共同名下時，要先闡明兩人之間的出資比例。

另外，同時也要要求代書在建物及土地所有人登記時載明分別持分比例，而且切記建物及土地謄本是分別依照兩人的持分比例來各自持有，避免日後為了房子產生糾紛。

他表示，一間房子有兩個人或兩人以上共同持分，要出售時一定要由全部的共同持有人同意，或依土地法第三十四條之一規定才得以出售，因此，情侶之間要共同購買房屋當作愛的保證之前，還是要三思而後行。

若是在婚後購入，吳光華表示，原則上屬夫妻法定財產制下的婚後財產，因此要登記在個人名下或聯名登記對於日後離異分產影響較小。

有些夫妻會採取聯名登記或借名登記，前者要留意貸款與自用優惠會受到影響，後者則要小心登記人私下將房產賣給第三方，也因此出資方務必保留房屋繳款、稅金等相關付款紀錄以茲證明。

吳光華坦言，很少情侶會在戀愛期間還特別簽契約、公證雙方出資比例，以致於仍常產生爭議，因此如果可以還是建議在婚後購屋，相對權利義務關係也較有跡可循。

此外，多數的銀行都不接受房貸「共同貸款制」，比較建議的做法是由經濟條件較好的一方當「借款人」而另一方則當成「連帶保證人」，一方面可以共同承擔責任，另一方面也可以更有機會以較好的條件借到貸款。

情人節 買房 離婚

延伸閱讀

龍年是否拚四寶？蔣萬安曝今年情人節過法 狂笑神回「7個字」

情人節必訪！「就是愛你」、「就是想你」台東2處限定愛情景點

情人節單身不怕！IKEA用6問題　助你找到速配靈魂伴侶

情人節戴套防愛滋 去年新感染數創新低匿名篩檢再擴大

相關新聞

情人節「衝了」 專家：合資買房要做這件事

今天是情人節，許多愛侶們會精心準備，甚至決定共同買房。不過根據內政部資料，2023年離婚對數為5萬3085對，高於202...

NCC公告最新機上盒廢止名單共91款

NCC今天表示，2016年起針對無線機上盒的無線射頻功能加強抽驗，統計至2023年底，共91款被NCC廢止審驗證明，呼籲...

民團運用數據守護海岸線 參與數位部計畫創海廢燈號

海洋廢棄物是台灣海域常見問題，台灣湛藍海洋聯盟執行長陳思穎聯手澄洋環境顧問共同參與數位部計畫，試圖透過開放數據，建立紅、...

軍工產業鏈10傑／大膽併購7次 中信造船韓碧祥：榮景60年來難得一見

從高雄林園魚販之子出身，中信造船總裁韓碧祥就業時正好遇上台灣遠洋漁業最蓬勃的時期，因而一頭栽入造船業，靠努力也靠膽識，創業後一路併購7家小造船廠並承租2地，造就如今有6大造船廠區的民間船王地位，與造船業結緣超過一甲子。

雙運河紅利 航空貨運物流鏈看旺

雙運河通行無解，國內物流業者認為，航空貨運市場今年再度出現雙運河紅利，今年有望比去年好，業界認為3月航空貨運市場需求就會...

金龍樂活營／1234收心操 重拾工作動力

初五，不知不覺來到了新春假期尾聲。大朋友小朋友內心感到鬱悶、沒有精神，可能是所謂的「收假症候群」上身了。這時不妨給自己一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。