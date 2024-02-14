情人節「衝了」 專家：合資買房要做這件事

今天是情人節，許多愛侶們會精心準備，甚至決定共同買房。不過根據內政部資料，2023年離婚對數為5萬3085對，高於2022年離婚數來到4萬7888對，情海生波已成常態，有情人們共同買房得要先規劃清楚。

若是情人婚前一起購屋，住商不動產客戶服務部首席協理吳光華提醒，情人合購房屋爾後分手翻臉對簿公堂的情況時有所聞，在所有權登記的部分，為能保障雙方權益，登記在兩人共同名下時，要先闡明兩人之間的出資比例。

另外，同時也要要求代書在建物及土地所有人登記時載明分別持分比例，而且切記建物及土地謄本是分別依照兩人的持分比例來各自持有，避免日後為了房子產生糾紛。

他表示，一間房子有兩個人或兩人以上共同持分，要出售時一定要由全部的共同持有人同意，或依土地法第三十四條之一規定才得以出售，因此，情侶之間要共同購買房屋當作愛的保證之前，還是要三思而後行。

若是在婚後購入，吳光華表示，原則上屬夫妻法定財產制下的婚後財產，因此要登記在個人名下或聯名登記對於日後離異分產影響較小。

有些夫妻會採取聯名登記或借名登記，前者要留意貸款與自用優惠會受到影響，後者則要小心登記人私下將房產賣給第三方，也因此出資方務必保留房屋繳款、稅金等相關付款紀錄以茲證明。

吳光華坦言，很少情侶會在戀愛期間還特別簽契約、公證雙方出資比例，以致於仍常產生爭議，因此如果可以還是建議在婚後購屋，相對權利義務關係也較有跡可循。

此外，多數的銀行都不接受房貸「共同貸款制」，比較建議的做法是由經濟條件較好的一方當「借款人」而另一方則當成「連帶保證人」，一方面可以共同承擔責任，另一方面也可以更有機會以較好的條件借到貸款。