滑手機也要顧資安 資安署：掌握4不6要就安心

數位發展部資通安全署指出，手機及網路已深入日常生活與消費習慣，春節期間不管是出遊派還是在宅派都會使用手機或各種網路服務，例如查詢出遊走春資訊、景點打卡、簡訊拜年、網路購物、線上追劇等等。資安署指出，使用便利服務的同時，也要注意資安防護，像是不法集團常常利用釣魚網站假連結，騙取民眾輸入個資或信用卡資料，提醒民眾務必掌握「四不六要」原則，助您保護個資與隱私安全。

資安署表示，「四不」包括不瀏覽可疑網站、不亂掃QR code、不連接可疑的Wi-Fi，以及不下載可疑APP及來路不明的軟體；「六要」則是指要定期更新密碼、要備份資料與更新軟體、要關閉未使用的Wi-Fi/藍牙/NFC等介面、要開啟加密防護連接Wi-Fi、要刪除機敏資料，以及要對網路資訊存疑。

資安署已於「e等公務園＋學習平台」提供「行動裝置安全」、「使用APP安全」兩門課程，歡迎民眾在過年期間透過線上學習，充實日常生活資訊安全知識。

另外，台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）提供企業資安通報管道、漏洞揭露、情資分享等服務，官網也已上架資安小知識及相關資安教學影片，歡迎多加利用，以提升資安意識，安心過好年。

四不：

不瀏覽：不瀏覽可疑網站，不點擊不明連結，避免在使用者未注意下，自動下載駭侵軟體，竊取個資或隱私。

不亂掃：QR code掃碼後務必仔細檢查引導的網址，避免將個資填入偽造的QR code網址。

不連接：不連接可疑的Wi-Fi，惡意的接取點可能監聽使用者通訊內容，並有重要資訊洩露風險。

不下載：不下載可疑APP及來路不明的軟體，惡意APP及軟體可能導致個資及隱私遭竊。

六要：

要更新：要定期更新密碼，並應避免過於簡單之密碼，易遭駭客破解。

要備份：要更新軟體程式及備份資料，以避免舊版程式漏洞造成損害及資料遺失。

要關閉：要關閉未使用的Wi-Fi/藍牙/NFC等介面，以減少具惡意設備連接，降低被駭風險。

要加密：連接Wi-Fi要開啟加密防護，避免有心人監聽網路通訊取得重要資訊。

要刪除：機敏資料不再使用時要刪除，避免遭他人擷取。

要存疑：網路資訊不可盡信，接收網路訊息須謹慎查證。