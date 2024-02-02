金融業預期 聯準會Q2降息 看好長線景氣

美國聯準會@=主席鮑爾表示三月不太可能降息，市場期待落空，導致美股重挫，美元指數應聲強彈，台幣延續貶勢。展望後市，國內金融業者預期，聯準會啟動降息時間會延到第二季，今年降息幅度四到六碼不等（一至一點五個百分點）。

富邦金首席經濟學家羅瑋指出，目前預測聯準會將於今年第二季啟動降息，三月的利率決策會議應會討論如何調整量化緊縮政策（ＱＴ）的步調。以股市來看，在鮑爾表示「不確定三月是否有信心降息」後，原先過度樂觀的股市，如今漲多拉回修正整理。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，聯準會降息時程將落在六月，全年有三至四碼的降息空間。若美國通膨降速優於預期，則有機會於五月降息，降息幅度則有望增至四至五碼。預期今年聯準會朝寬鬆貨幣政策，且在美國經濟保持韌性下，實現軟著陸機會大。

滙豐銀行則預測今年聯準會將有三次降息，六月開始一季一次，每次調兩碼，明年預估再降息三次，每次一碼。

國泰世華指出，聯準會這次會議結果，投資人應留意的機會為今年全球製造業景氣逐漸復甦，加上ＡＩ熱潮的帶動下，基本面走強有望帶動台股行情，長線正向看待動能。不過，外資一月在台股買了近一千七百億元，與美股都有較大漲勢；春節封關前台股有獲利了結的賣壓，但也為下波再衝高點做準備，此為台股的潛在風險。