加密貨幣交易爆詐騙 金管會：要研擬專法

金融詐騙案件頻傳，連通過《洗錢防制法》法遵聲明的加密貨幣業者也爆出詐騙！金管會主委黃天牧30日指出，管理虛擬貨幣產業，要從洗錢防制開始，逐步加強監督，並輔導業者成立公會。他透露，目前已經委外研擬制定專法的可能性，盼能制定更前瞻性的法案。

虛擬貨幣業者有公會

虛擬貨幣業者「ACE王牌交易所」日前卻仍爆出虛擬貨幣詐騙。金管會指出，若違反洗錢防治法相關規定，可罰50萬到1000萬，未來就其事證內容，最重可能作廢其法遵聲明，以及不排除啟動專案金檢。

然而，「ACE王牌交易所」已完成金管會要求的洗錢防制法遵聲明，但卻仍爆出不法的詐騙情事。黃天牧坦承，台灣對虛擬資產的管理並非走在最前端，但採用了循序漸進的方式，從洗錢防制著手，逐步加強監督，並將輔導業者進一步成立公會。

過去曾有許多立委質疑金管會就只要求業者自律，但對消費者的保護不足。黃天牧說，金管會已邀集有相當規模業者開會，業者也都配合主管機關的監理方向，已向內政部申請成立公會，預計第一季就能成立。

虛擬資產將擬專法

「金管會也已經委外進行研究，研擬制度專法的可能性，」他說，這其中也會觀察已立專法國家的狀況、管理的範圍與深度，進行多面向的討論，盼能制定出有前瞻性的虛擬資產專法的草案。

黃天牧說，因為自己的任期只到5月19日，所以不能替下一任主委斷言專法落實的時間，未來法案是否妥適、修法行程，都會由未來的主委決定，但仍會「以專法作為管理虛擬資產的方向」。

科技合作阻詐騙

針對金融詐騙案件頻傳的狀況，金管會於113年啟動「防範詐騙及金融犯罪」金融科技主題式推廣活動，包括「舉辦研討會」、「聯合自主實證」、「共創工作坊」與「鼓勵業者辦理創新實驗、業務試辦或概念驗證（PoC）」等方式，以促進金融機構與科技業者的合作，開發防範金融犯罪工具與策略。

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