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遠雄人壽提前給付滿期金 春節服務不打烊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

農曆春節即將到來，為滿足保戶資金靈活運用的需求，遠雄人壽提前給付滿期金和生存還本保險金，總給付件數逾2,000件，約3,270萬元，並提供ATM保單借款服務，隨時因應保戶臨時的資金需求，此外，春節期間如有保單大小事或是出遊安排，可透過遠雄人壽免付費客服專線及24小時網路投保獲得即時服務，貼心陪伴保戶安心過好年。

遠雄人壽春節期間提供六大貼心服務：

1.提前給付生存金、滿期保險金：

考量春節期間民眾資金需求多元，遠雄人壽每年啟動生存及滿期保險金提前給付服務。針對給付方式為匯款件、且給付日期為113年2月6日至14日者，將提前於2月6日匯款；給付方式為支票件者，給付支票將提前於2月1日前掛號寄出。

2. ATM 24小時保單借款：

保戶如有臨時資金需求，遠雄人壽貼心提供全台ATM 24小時保單借款服務，保戶只要提前申請開通ATM保單借款自動化交易服務，隨時可於全台台新銀行ATM進行保單借款，單日借款不限次數，每人每日累計上限新台幣200萬元。

3.專人客服服務：

客戶服務專線0800-083-083於春節連續假期(113年2月8日至14日，不含週六、日)上午9時至下午5時皆有安排客服人員值機服務，其餘時段則透過語音系統引導留言，客服人員將於上班時間回電，保戶亦可透過遠雄人壽官網「留言板」功能進行文字留言服務，客服人員將儘速於上班時間聯繫保戶提供服務。

4.線上保戶專區隨點隨查：

春節假期除了拜年走春，也是迎新進行年度保單健檢的最佳時機，保戶可利用官網「保戶專區」或下載「遠雄人壽行動APP」，查詢個人保單資料，且只要完成線上服務開通功能，可直接進行線上保單變更、線上保單借款以及申辦電子單據等多項服務，不必出門就能輕鬆掌握保單大小事。

5.線上加值服務太好逛：

遠雄人壽加值服務網打造業界最多元的服務內容，無論是健康照護服務、生活日常優惠、金險影展線上觀影、運動做公益，服務項目琳瑯滿目應有盡有。強檔活動「健康walk 益起go」現正推出，趕快加入日行6000步的行列，達標即贈公益好禮，邀請保戶即刻加入。

6.網路投保旅平險安心隨行：

今年7天年假開心出遊去，別忘備妥旅行平安險，把不可預測的風險降到最低。目前遠雄人壽網路投保平台推出「網這有禮 好事成雙」活動，祝福大家平安好運一整年。

遠雄人壽 保單 春節

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