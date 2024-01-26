年前迎詐騙高峰 兆豐證券提醒民眾三不口訣守護財產安全

根據統計，去(2023)年投資詐欺在各類型詐欺犯罪中增加最多，許多民眾身陷其害。隨著農曆新年消費高峰期到來，兆豐證券提醒民眾更要小心看緊荷包，用三不口訣強化自身防詐免疫力。

國內現今不法投資詐欺情形日益猖獗，根據內政部警政署統計，去年前十月詐欺犯罪件數較上(2022)年同期增加7,000件，增幅超過29 %，其中又以「投資詐欺」增加最多，達3,748件，增幅超過71%。另金管會統計，去年接獲投資詐騙陳情案件數創下至少近3年的新高紀錄。

兆豐證券呼籲民眾特別留意近來股票推薦的詐騙態樣頻傳，詐騙集團常以電話、簡訊、或社群媒體貼文方式，邀請投資人加入股票討論或推薦群組，以詐取個人財物或個資。兆豐證券去年即接獲數起在LINE投資群組中勸誘客戶開立複委託帳戶並投資冷門海外股之詐騙案例，幸遭兆豐證券員工成功識詐並攔阻客戶上當，因此要特別提醒民眾慎防可疑資訊，加強識詐與防詐觀念。

為與全民共同防範投資詐騙，兆豐證券於官網設立「防詐騙宣導專區」，提供防詐宣導影片等多項資訊；此外亦將金管會及金融周邊機構防詐相關網頁之資訊加以整理，供民眾方便參考。民眾如有相關疑問，還可撥打兆豐證券客服電話(02)2351-7017確認，或撥打「165」反詐騙專線檢舉。

此外，也建議民眾用「不加不聽不用」的三不口訣來堵詐。

一、「不加陌生投資群組」：詐騙集團多以社群媒體或簡訊方式邀請加入投資群組，再由其他假帳號不斷附和追捧假老師或假冒成券商，藉機要求民眾匯款。

二、「不聽來源不明資訊」：投資需深入了解商品並評估適合度，切勿盲目聽信明牌。

三、「不用保證獲利APP或投資平台」：不點不明的連結或是下載保證獲利APP及投資平台，因不明網路連結可能被用以藉機盜取個資。

近年數位金融服務的普及，客戶多採行線上交易，數位金融服務的趨勢下，加強保護個資安全成為主管機關推動防詐之重點，兆豐證券因此導入資訊安全管理制度取得國際認證，以強化企業的資安韌性。防詐意識的宣導亦列為重點，因此兆豐證券也藉由舉辦金融知識講座活動宣導實用的防詐知識，或於社群媒體平台上分享投資知識及防詐資訊，將較複雜的資訊以淺顯易懂的方式呈現，希望協助提升投資大眾普遍的風險意識。

兆豐證券提醒民眾進行投資理財前務必停看聽，運用三不口訣守護自身財產安全，才能安心過好年。