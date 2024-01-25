堵虛擬帳戶洗錢 監控交易者金流...有效嗎？

為防堵詐團利用虛擬戶洗錢，金管會要銀行、VASP業者積極監控交易者（指買賣比特幣者）的金流，到底有沒有效？一家銀行主管私下說，其實很難。

依銀行與VASP業務往來的自律規範，從限交易者得與VASP「同一家銀行」帳戶，改為只需「同名」，關鍵主因就是「同一家銀行開戶」太難。

對想買賣比特幣的交易者來說，要買比特幣得另開一個銀行戶頭，可能會降低交易意願；對銀行來說，等於要收納這家VASP旗下所有交易會員，風險高漲，恐最後斷絕VASP業者往來；最終VASP業者也萎縮。

最終改為監控「同名」帳戶的交易款項移轉，但能防堵人頭戶嗎？銀行主管說，若是惡意人頭戶，根本防堵不了。

例如張三在A銀行開實體戶，又去B銀行的VASP旗下開虛擬戶，之後張三自己把帳戶交給詐團，詐團依舊可以騙了李四的錢、把李四錢匯到張三戶頭後，依循「同名」管道，最終還用了張三的虛擬帳戶洗錢。

一旦事跡敗漏，檢調只能將張三A銀行戶頭列警示戶，但虛擬戶的資金可能早就移轉了，金管會此舉僅能墊高犯罪成本，但卻無法真正防堵「惡意人頭戶」。

金管會官員說，目前法務部已修法，無正當理由提供人頭戶給他人使用，被警察機關裁處將會被列為「告誡戶」，這種惡意人頭戶就會被列為「告誡戶」將被金融機構限制金融帳戶自由使用權五年，藉此防止惡意人頭戶。