金管會將鬆綁金控動用資本公積發放股利

金管會再對金融股的股利行情發送利多。據了解，金管會已確定，金控動用資本公積及法定盈餘公積配息規範將脫鉤，尤其是大幅鬆綁動用資本公積的財務條件，將使金控今年配發股利的時候可以比照去年繼續動用老本，等於金控今年配發股利的行情將可望維持去年同樣的水準或是超越去年，除了14家金控裡面大部分的金控業者都能受惠之外，壽險型金控尤其受惠最多。

壽險型金控旗下壽險公司，雖然在去年股債評價損失比2022年改善很多，但由於去年11、12連續兩個月虧損，使得今年的股利發放水準不確定性升高，但如今金管會開善門，大幅鬆綁資本公積配息的規定，使得大型的壽險型金控，除了依賴旗下銀行上繳的股利來配發之外，還能夠動用資本公積來加碼股利水準。

另一方面，由於法定盈餘公積和公司健全性比較相關，具有充抵資本性質，因此動支配息規範仍比資本公積嚴格。據了解金管會的決策邏輯主要在於資本公積，畢竟來自於股東，因此願意給予較大的參與配發股利的彈性，金管會預計18日對相關的細節做更進一步的說明。

金管會2023年10月19日公布「金控以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金相關規定」草案，當時，針對金控動用資本公積或法定盈餘公積配息明定4大財務條件限制，包括資本適足率、財務健全度、資本結構、財務結構及槓桿比率等，都有限制的條件，但不少金控業者反映限制過於嚴格，尤其是爭取資本公積跟法定盈餘公積的動用能夠脫鉤，如今金管會鬆綁，等於是送大禮給金控業者。

但據了解，金管會對於動用資本公積的股利發放，仍會採取個案的審查，不希望業者濫用。