台幣爆量 重貶1.77角

總統大選後，外資信心鬆動，昨（16）日匯出逾12億美元，新台幣重挫1.77角收31.392元，為逾一個月低點，單日貶值幅度0.56%，並爆出31.065億美元交易量，為一年多（14個月）以來最大量。

央行外匯局局長蔡烱民指出，因昨日波動大，為了維持外匯市場秩序，央行昨日有小幅進場調節。因外資鉅額匯出，加上央行進場調節，因此交易爆量。新台幣在總統大選之後兩個交易日已狂貶2.63角。

匯銀主管形容，昨日盤中土洋對作，受到外資大舉匯出，新台幣貶太兇太急，央行出手防守，與外資正面對決，外匯主管表示，央行進場只是為了緩和貶值速度，不是真的要大幅阻貶，讓新台幣先守在31.3元字頭。

匯銀主管認為，外資匯出三大原因，包括國際政治局勢不穩定、兩岸地緣政治風險，以及國際美元走強。接下來必須關注美國聯準會是否釋出3月降息的可能性，本周看新台幣在31.6元是否有守。

根據央行數據，昨日美元指數升值0.53%，衝擊亞幣，韓元重挫0.87%，新台幣下跌0.56%，日圓貶0.49%、星元貶0.31%、人民幣貶0.15%。

匯銀主管指出，市場原本預期美國聯準會（Fed）3月啟動降息，但近期美國聯準會官員談話澆熄市場預期心理，催動國際美元反彈走高，加上外資對國際政治情勢信心薄弱，避險情緒上升，進一步推升美元指數走強。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，美元易受到地緣政治風險升溫影響，只要中東等地區出現地緣政治緊張，就會推升美元升值走勢，地緣政治緊張結束，美元才能回到美國降息議題。

因「上有鍋蓋下有鐵板」，陳昱嘉認為美元指數不至於有太大的升貶幅度，區間估102到103之間震盪。星展集團認為，隨著美國利率已過高點，今年第1季日圓與歐元兌美元可望受惠而回升，而亞洲出口的復甦亦有利於亞洲貨幣表現，同時預期美國聯準會7月到年底將降息100個基點（1個基點為0.01個百分點）。