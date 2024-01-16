手機免下載一堆網銀APP...「開放銀行」第3階段上路了

金管會宣布，已核備銀行公會和財金公司對開放銀行（Open Banking）第三階段「交易面資訊」的自律規範和資安標準，包括存款、貸款、信用卡、支付及手機門號轉帳等5大類交易資訊、共35項授權交易的內容，即日起，各銀行想與第三方業者（TSP）合作，就可向金管會遞件申請。

換言之，未來在客戶同意授權下，即可透過銀行與合作的TSP業者，在一個APP整合畫面中，一次查到自己多家銀行、多筆定存並做授權交易，例如轉帳或扣款。

此舉可減少民眾跑動各家銀行網站的時間、手機上再也不用下載一堆各銀行的網銀或APP、不用再記繁雜的帳密，更有利做帳戶整合和金融交易，節省時間、提高效率。

金管會是在2019年敲定三階段做「開放銀行」，第一階段是「公開資料查詢」，到2023年底，共27家銀行和TSP業者合作，以API串接各銀行金融資訊，如民眾可在一個APP中去比較各銀行定存息。

2020年底開放第二階段到「客戶資料查詢」，到2023年底則有17家銀行和集保與遠傳（4904）做合作，共計24個合作案經核准，例如客戶可在集保APP中一次查詢自己在各銀行帳戶有多少錢。

2024年則正式放行第三階段到「交易面資訊」，但參與第二階段的遠傳FriDay理財+已確定4月退出，僅剩一家集保結算所。

此舉是否衝擊第三階段的業者參與意願？銀行局副局長林志吉說，目前剩集保

中心可以比較有機會進入第三階段，但還是要看其商業考量，金管會核備相關規範，主要是讓想申請合作的業者有所遵循。

至於銀行和TSP業者合作的爭議處理機制，林志吉說，第一階段和第二階段已明訂，若有消費爭議而受到損失，民眾可向銀行提出申請，銀行需先賠償給民眾，每人每件給付限兩萬元、同一原因的單一事件限1000萬元。

第三階段交易面則要求，每次交易時，TSP都需通知到民眾，例如查詢或指示都需做通知。

據金管會核備銀行公會的「銀行與第三方服務提供者合作的自律規範」，主要增訂了5大類「交易面資訊」的民眾授權同意書。

這5大類項目開放，主要是允許「申請、解約、變更、取消、轉出、註冊」等六大交易關鍵，包括一、存款類：申請定存解約、活存轉定存、定存到期轉期等，二、貸款類：申請信貸、車貸、房貸等，三、信用卡類：申請刷卡信用額度、申請或取消信用卡分期等。

四、支付類：轉出請求交易、轉出交易查詢項目，這塊就包括轉帳交易。五、手機門號轉帳類：註冊、更新或取消門號綁定，查詢門號註冊、門號轉出請求交易等。

這未來可能「交易」開放的情境是：客戶授權並同意自己在銀行所有金融資料提供給第三方甲公司（如集保、遠傳），甲替客戶整合帳戶資訊，並當客戶發現另一家銀行有高利定存時，就可透過甲公司開發的app，直接導引到客戶的銀行帳戶做轉帳，最終交易仍會在銀行介面上完成。