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拚獲利利器來了！純網銀爭企業貸款 金管會准了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

網銀2023年初爭取試辦企業貸款和聯貸案金管會核准「試辦」了。銀行局副局長童政彰說，已有兩家純網銀提出試辦做聯貸參貸行，一家已同意、另一家審核中；另還有一家正申請試辦做企業自貸案，正與金管會溝通中。

對純網銀來說，比起承作個人戶貸款，企業聯貸案、或自貸案的貸款額度大，光一個案子參貸額度就數億元起跳，有助純網銀迅速擴大放款動能、增加利息淨收入，堪稱是推升獲利的一大利器。

童政彰坦言，純網銀開業時間短，存款吸收較快、但放款則較慢，目前純網銀貸款業務已逐步增加，三家純網銀的存放比也從2022年10月僅25.5%，到2023年10月已提升到49.5%，年增近一倍。

2023年初純網銀爭取試辦企業貸款和聯貸，也終獲得金管會點頭。童政彰說，已有兩家純網銀提出企業聯貸案試辦，均是做參貸行、並以國內、新台幣計價的聯貸案為主，試辦期6個月。

其中一家已同意試辦，另一家審核中，因參貸行仍需做企業戶KYC、D.D等查核，但部分查核內容，的確無法全部仰賴線上遞送，因此金管會也准許試辦中、有部分可採面對面查核。

若第三家純網銀也想做企業聯貸的參貸行，也得來申請試辦，童政彰說，主因是每家Know-How、平台資源整合和客戶是否用線上方式提供文件都不同，因此每家都需提出試辦計畫，金管會審核時認為風險可控的合理流程時就會核准。

另還有一家是申請企業自貸試辦，目前正與金管會溝通中。據了解，即便是金管會已獲准同意試辦做聯貸參貸行者，至今都尚未有參貸案。

純網銀是在2023年初提了五大業務鬆綁，一、提高數位存款帳戶的非約定轉帳限額，二、無收入證明的信用小白的小額信貸、及試辦企業貸款和聯貸，三、擔任基金銷售機構，四、網路投保，五、電商平台合作。

至今包括試辦企業聯貸、自貸，擔任基金銷售機構、及簡化網路投保程序等三項業務均已獲准，童政彰說，拉高數存戶的非約轉限額、無收入證明的小額信貸、電商平台合作等三項，都未有業者提出規劃，未來會持續與純網銀溝通、協助業者業務發展。

網銀 金管會 聯貸案

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