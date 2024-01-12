這家大型民營銀行 意外登上2023年12月買債冠軍

櫃買中心統計顯示，有「綠巨人」封號的中華郵政，2023年全年買超台債569.89億元，登上國內「買債王」寶座；另外，包括元大銀行、渣打銀行、第一銀行與國際票券，全年分別買超346.69億元、266.47億元、255.65億元、200.83億元，依序擠入2023年買債前五大機構。

債券商主管說，今年台債行情不熱，前五大買超機構裡不只民營銀行、外商銀行，還有老行庫和票券商，顯示籌碼集中度略見改善、排名也重新洗牌。

回顧2022年，「小金人」農業金庫以黑馬姿態衝出、全年買債1,029.82億元，超車中華郵政的919.67億元、奪下買債冠軍，渣打銀行、玉山銀行與新光銀行也依序擠入前五大，買超規模分別為480.05億元、282.41億元和247.35億元。

此外，中華郵政2023年全年買債規模不過569.89億元，較2022年奪冠的農業金庫買超1,029.82億元，足足少了四成五，顯示台債利率盤整走揚、行情膠著下，大型行庫大舉買債的意願不如以往。

資料顯示，2023年前五大買超機構，合計買超1,639.53億元，較2022年前五大合計買超金額2,959.3億元，大舉減少1,319.77億元。

單看2023年12月，台北富邦銀行敲進債券93.23億元、衝上買超第一，中華郵政買債30億元居次，花旗（台灣）銀行買超28.50億元排行第三。至於第一銀行與上海商銀，單月買超金額約23.62億元與20.78億元，分居買超第四與第五名。

2022年的買債王農業金庫，在2023年12月意外拋售債券62.96億元，拿下賣超冠軍，華南永昌證券、元大證券、台新銀行與凱基證券，依序擠入賣超前五大機構。

債券商主管分析，先前美國聯準會激進升息，帶動債券殖利率走揚，有些機構在2023年底進行部位調節，「把虧損較少的債券出清、將損失留在去年」，今年就可重新開始。

儘管聯準會很可能在今年下半年啟動降息，但債券商認為，我國央行跟進調降利率的機率並不高，加上台債殖利率的波動向來較為有限，估計今年國內債券也將維持區間波動走勢。

券商主管說，「台灣央行升息時幅度較緩，因此可能不會跟著美國聯準會調降利率」，以此研判，今年台債殖利率要大幅回落仍屬不易，但若美國聯準會啟動降息，美債殖利率下挫，或多或少也會影響台債走勢，屆時，台債殖利率也可能跟進、略為下修。