保單才剛解禁又吃罰單！南山人壽不動產管理缺失 挨罰60萬元

金管會在一般業務金檢時發現，南山人壽不動產租賃業務，在內規完整性和執行面有缺失，及辦理利害關係人資料建檔時也沒建立資料庫完整性的檢核機制，金管會今宣布對南山人壽開罰60萬元。

金管會官員說，南山人壽不動產租賃業務有兩項缺失，一、商辦承租方的租金已逾期兩個月沒繳，南山卻未依內規，要求承租方返還房子，等於南山收不到租金情況下，還讓房客繼續使用。

二、商辦承租方，在還沒開始承租前，南山就提早讓承租方(房客)進駐使用，提早時間將近四個月，南山也沒說明為何讓房客在承租日前、提早進駐。

官員說，一般商辦承租點交(交屋)，應該和承租日一致，就算是承租人有提前裝修需求，也需有對提早點交制定規範和程序。

但南山對租賃物、沒有訂定提早點交的內部處理程序，導致發生承租方早於承租日前近四個月點交，也沒有敘明提早點交的原因。光這兩項不動產租賃業務缺失就開罰60萬元。

至於南山辦理利害關係人資料建檔作業，沒有建立資料庫完整性檢核機制，僅依賴申報人主動提供，導致利害關係人資料建檔有未完整的狀況，這部分則處糾正。

針對缺失事項，南山人壽尊重主管機關裁罰，虛心檢討並加強改善；未來將強化內稽內控機制、落實法令規範。