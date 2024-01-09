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機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單 富邦人壽連兩年入選

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

證交所公司治理中心公布「112年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，富邦人壽脫穎而出連續兩年入選較佳名單，強化責任投資與發揮機構投資人的影響力再獲肯定。

該評比分為兩大主軸、30項指標，標準包含是否制定相關管理政策與揭露，以及盡職治理報告完整揭露對被投資對象行使投票權、議合對話等各種具體行動與成效；富邦人壽再次連莊，顯示聚焦責任投資、落實盡職治理的卓越成果。

富邦人壽總經理陳世岳表示表示，身為國內主要機構投資人、且全台有超過500萬名保戶與投資人支持的國民品牌，富邦人壽長期將環境友善、社會關懷與公司治理等ESG指標，納入投資決策時的重要依據，並建構嚴謹的審查標準與管理機制，透過積極股東行動與議合引導，協助促進被投資公司的治理水平與永續韌性，以提升雙方長期價值、降低風險，對社會產生正面影響，進而擴大永續金融影響力。

藉由制定具包容性及永續風險意識的投資方針，發展ESG主題性投資、綠色金融投資行動，並訂定成長目標，期在穩健獲利的同時，也達成協助被投資企業接軌國際趨勢、攜手邁向永續的雙贏目標，發揮永續金融實質功能，透過資金引導為社會與環境創造更多正向影響力。

有鑑於國際投資人及產業鏈日益重視ESG議題與揭露資訊，富邦人壽積極響應國際對盡職治理的重視，定期檢視相關盡職治理策略與守則，與時俱進調修相關辦法，並強化同仁對永續金融的思維與專業，規劃國際永續脈動趨勢、ESG投資等教育訓練課程。同時強化永續投資團隊，於各投資部門指派ESG專職人員，負責將ESG資訊納入投資決策、進行議合溝通聯繫及各項專案參與，持續精進機構投資人影響力及盡職治理資訊揭露之品質。

為發揮永續金融價值，展現金融營運活動中的ESG策略及思維，富邦人壽更優於主管機關要求，除發布年度中文版盡職治理報告書，更領先業界、主動發布國內大型壽險同業第一本英文版盡職治理報告書，發揮企業公民職責，協助提升盡職治理專業水平與國際能見度，使更多國外機構投資人亦可透過英文版盡職治理報告書更了解富邦人壽對於盡職治理及ESG相關議題的作為與努力。

富邦人壽 ESG

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