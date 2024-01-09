搶占機器人理財市場 兆豐銀推終身零信託管理費優惠

才進入2024年，機器人理財價格戰就開打。兆豐銀行宣布，兆豐銀行「機器人理財ｅ把兆」服務，只要2000元起，就可享受智能理財服務，且即日起至3月29日止，推出「機器人理財e把兆第一季FUND心扣活動」，只要符合活動條件，即可享每人1筆投資組合終身0元信託管理費的優惠。

ChatGPT熱潮為智能投資迎來新一波高峰，根據金管會公布，截至112年9月底，已有16家業者開辦機器人理財業務，總客戶數約17.3萬人，資產規模達75.52億元。兆豐銀行「機器人理財」強調長期且紀律投資，多數客戶多採用定期定額來參與市場，因此在今年金融市場波動不斷下，資產管理規模仍穩健成長，截至112年11月底，近一年客戶數成長約35%，資產管理規模成長更是高達約167%。

兆豐銀行指出，自家服務最大特點在於協助客戶克服人性「貪與怕」，透過大數據系統演算及專業投資顧問團隊把關，建構多元投資組合以分散投資風險，全天24小時監控投資組合，並藉由獨有的再平衡機制，避免追高殺低，動態且彈性的調整投資部位；共有「投資」、「圓夢」、「退休」及「管錢」4大投資主題，可讓投資人依照自身的投資需求選擇運用。