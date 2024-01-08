太多年輕小白被騙 金管會盯入列永續金融評鑑指標

現在不只高齡者，連年輕投資小白的理財都被金管會盯上。金管會8日公布第二屆的「永續金融評鑑」指標，其中，年輕客群在投資權益保障，將在今年（2024）新入列評比指標，所謂的年輕客群，金管會的定義是18歲到30歲。

金管會的金融永續金融評鑑，今年為第二屆，去年12月26日金管會公布第一屆入選前20%的業者名單，包括了元大銀、中信銀、玉山銀、北富銀、國泰世華銀、彰銀、宏遠證券、統一證券、南山人壽、國泰人壽、富邦人壽等12家業者。

業界人士指出，由於市場變化快速，加上淨零碳排腳步加快，因此金管會已對今年度的指標進行全面大翻修，其中最令金融業者矚目的是，先前金管會一直三申五令在高齡者的投資理財要避免讓這些銀髮長者買到不適合的商品，現在連剛出社會的年輕小白們都成為關注焦點。

有別於去年先由上市櫃券商加入，今年會把屬金控旗下的證券子公司，還有資產規模超過6千億以上的投信公司，全部納入評鑑範圍，因此，在證券業別必須受評鑑的家數，一口氣從去年的9家，大增至28家，尤其是市占排名前五大的券商、投信業者，幾乎全部都是金控旗下子公司，今年都得加入評鑑，使評比結果更具代表性。

由於詐騙氾濫猖獗，所以這次的評鑒裡面金管會也特別加入金融業反詐的量化指標，將以業者辦理防制詐騙宣導活動的場次除以總資產的比率計算。並且要求內部績效考核、薪酬結構或升遷管理等，與攔阻金融詐騙成效予以連結，或提供適當誘因作為評比指標。

金管會對於這些年輕客群的投資權益保障，主要開出要業者進行評鑑的項目，包括了在和年輕客群訂定金融商品或服務的合約之前，是否已完整了解這些客群的背景資料？是否有明確揭露所提供商品及服務的內容？是否有揭露潛在風險？

金管會這一次也在評鑑中要求，受評機構須盤查營運產生的範疇一及範疇二總溫室氣體排放量，以揭露每百萬元新台幣營收所產生的排碳量為量化基準。

此外，根據金管會出爐的新評鑑指標，今年起金融業獨董更不好當。例如永續發展相關功能委員會，不僅要求必須由公司高階經理人及獨董組成，而且已直接要求，獨董人數不能低於全體成員的二分之一，換言之，若以金控為例，一家金控的獨董若3人，恐怕其中2人都必須參加永續委員會。

金管會在今年也將更進一步要求金融業者評鑑：「每次董事會是否至少有2席獨董親自出席？」以避免獨董淪為酬庸或人頭，只掛頭銜但不來開會。

此外，金融業者必須訂定永續轉型計畫、對永續轉型的財務及營運風險進行模擬評估、揭露和投融資對象、保戶、承銷客戶的議合情形，在今年都位列金融業者必須回答的考題。

而在保險業的新考題，金管會則要求對於所謂的「綠色保險」的發行也納入評比項目，如農業保險、綠能保險、綠建築保費折扣這三大類型的有利減緩氣候或環境變遷威脅的保險商品，已被金管會點名。

其他重要的評鑑指標，還包括了對員工薪給考評，包括了內部績效考核、薪酬結構、升遷管理，是否與阻詐成效連結，以及受評業者是否入列公平待客原則評比結果的前25%或50%名單。