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2024年啟動降息 可擦亮金融免稅店招牌嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新台幣。圖／聯合報系資料照
新台幣。圖／聯合報系資料照

最快2024年下半年，美國啟動降息後，一來可提升企業外幣借款意願，二來債市走多也有助評價利益，市場認為，這兩大利多均有助推升銀行、證券和保險等三大金融境外中心獲利，業績也可望從谷底翻揚。

2015年為抗衡星港，金管會大推「3O（OBU、OSU、OIU）中心」，號稱全功能的「金融免稅商店」，希望吸引華人停泊在境外約2000億美元的資金來台，以推動台灣成為亞太理財中心。

其中又以OBU一度躍居金融業的獲利金雞母，成效斐然。2018年銀行OBU總放款餘額2兆2724億元達顛峰，稅前盈餘更在2020年衝破億元、達新台幣1034億元，是OBU史上最賺的一年，貢獻了全體銀行業獲利的近1/3強。

可惜好景不常。2022年美國開啟了高利率時代，壓抑了市場需求，也帶走了OBU獲利和業績。據金管會2023年11月底統計，OBU總放款餘額2兆2165億元、年減1705億元，存放比僅61%遠低於全體銀行平均七成，顯示OBU放款動能不足。

銀行局副局長林志吉坦言，2023年11月底OBU放款年減千億元，是因利率走揚，推升OBU企業借款成本，及國際金融市場變化前景不明，均壓抑了企業借貸需求。

銀行主管說，2023年底市場預期升息循環告終，已讓債券殖利率應聲大跌，有利金融業持債評價利益，若加上2024年降息循環起，利率走低、景氣回溫，企業投資意願增加，可望帶動OBU外幣放款需求回溫。

2024 降息 金管會

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