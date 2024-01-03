新年開紅盤 台股小跌 台幣重貶

二○二四年首個交易日，台股收黑，台匯重貶。台股大盤指數盤中一度跌逾百點，尾盤跌幅收斂，終場下跌七十七點、以一萬七八五三點作收，二○二○年以來首次開紅盤收黑。台幣兌美元匯率重貶一點三一角，以卅點八六六元作收。

資深分析師許博傑表示，去年台股封關位置居於年度最高點，且去年累積漲幅三七九三點，元旦假期間，沒有更多利多刺激，加上美股科技股上周五收盤也回檔，台股開紅盤承擔獲利回吐賣壓，以致於開盤後指數翻黑。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，美股還在歷史高檔震盪，市場也預期聯準會上半年就會降息，市場資金充沛，因此目前看多格局不變，只不過美股高檔震盪整理，台股也沒有太大的上揚空間，市場信心也維持正向，若美元及美債殖利率下滑，美股持續走高，則台股還是有持續創高的機會。

匯市方面，台幣兌美元匯率重貶一點三一角，匯銀指出，外資年前匯入力道強，大幅推升台幣匯價，台幣昨天回貶與美元走勢止穩也有關，歐元、英鎊等非美貨幣走勢並沒有太弱，評估美元反彈時間應該不會延續太久，如果台股再爭氣一點，台幣也會跟進走強。

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