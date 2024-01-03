快訊

藍營指高端逾千綠營股東 赴地檢署告發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新年開紅盤 台股小跌 台幣重貶

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

二○二四年首個交易日，台股收黑，台匯重貶。台股大盤指數盤中一度跌逾百點，尾盤跌幅收斂，終場下跌七十七點、以一萬七八五三點作收，二○二○年以來首次開紅盤收黑。台幣兌美元匯率重貶一點三一角，以卅點八六六元作收。

資深分析師許博傑表示，去年台股封關位置居於年度最高點，且去年累積漲幅三七九三點，元旦假期間，沒有更多利多刺激，加上美股科技股上周五收盤也回檔，台股開紅盤承擔獲利回吐賣壓，以致於開盤後指數翻黑。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，美股還在歷史高檔震盪，市場也預期聯準會上半年就會降息，市場資金充沛，因此目前看多格局不變，只不過美股高檔震盪整理，台股也沒有太大的上揚空間，市場信心也維持正向，若美元及美債殖利率下滑，美股持續走高，則台股還是有持續創高的機會。

匯市方面，台幣兌美元匯率重貶一點三一角，匯銀指出，外資年前匯入力道強，大幅推升台幣匯價，台幣昨天回貶與美元走勢止穩也有關，歐元、英鎊等非美貨幣走勢並沒有太弱，評估美元反彈時間應該不會延續太久，如果台股再爭氣一點，台幣也會跟進走強。

台股 台幣 美股

延伸閱讀

600以下台積電（2330）是天上掉下來的禮物？ 專家：祈禱護國神山持續頂住台股基本面

台股下跌77點 三大法人賣超31.19億元

2024開紅盤…台股翻黑77點作收 分析師：元旦連假沒利多刺激

台股開春翻黑跌77點收17,853點 台積電收平盤、航運族群強勢

相關新聞

新年開紅盤 台股小跌 台幣重貶

二○二四年首個交易日，台股收黑，台匯重貶。台股大盤指數盤中一度跌逾百點，尾盤跌幅收斂，終場下跌七十七點、以一萬七八五三點...

3公銀6月14日改選 公股超前部署

總統大選投票倒數計時，儘管選舉結果尚未出爐，但將於六月登場的第一金控、兆豐金控和台企銀等三大公股行庫的改選布局已提前展開...

美元保單宣告利率升破4% 全球、遠雄人壽13張保單站上4.05%...市場最高

美元利變保單2024年元月宣告利率陸續出爐。維持已久的4%關卡終於突破，全球人壽、遠雄人壽在2024年元月合計一口氣調升...

年關將至 36億元保險滿期金...提前發放

年關將至，為了迎接金龍年，考量連續假期保戶資金運用需求較高，壽險公司陸續宣布提前發放滿期金，截至目前，整體發放金額預估超...

金管會嚴防審委會爭議 泰山條款中旬上路

泰山條款來了。金管會昨（2）日修正法規，透過五大方向強化審計委員會召開程序，包括審委會召集人選任、延後開會程序和次數、審...

企業籌資公司債發行暴衝 去年逾6,725億元 成長70%

企業發債籌資熱，根據櫃買中心統計，2023年全年公司債發行金額衝上6,725.7億元，年增70%，發行金額與年增率均創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。