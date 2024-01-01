上櫃股票國碳科1月2日起得為融資融券交易
櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，國碳科公司（4754）股票已符合前開標準的規定，自2024年1月2日起得為融資融券交易。
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