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全支付推跨年快閃優惠 最高24%點數回饋

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

全支付搶跨年夜商機，推出10小時快閃優惠，不限金額筆筆全點24%回饋。除此之外，全支付也持續進行全台拓店活動，1月於雲林、嘉義及台南地區消費不限金額，皆享20%點數回饋，最高回饋200點。

全支付表示，12月31日晚上7時至明年1月1日早上5時，除全聯場域、大潤發等場域外通路消費不限金額，使用全支付付款即享24%點數回饋，最高獲得全點88點限量回饋；而「環台大撒幣」進入第四站，2024年1月1日至1月31日，將橫掃雲林、嘉義及台南，不限消費金額，筆筆享全點20%回饋，單筆最高全點50點，每人最高回饋全點200點。

而1月1日至1月31日間，也與王品合作攜手六大鍋物品牌推出優惠：「聚 日式鍋物」、「青花驕 麻辣鍋」、「和牛涮 日式鍋物放題」、「嚮辣 和牛麻辣鍋」、「尬鍋 台式潮鍋」、「旬嚐 精緻鍋物」六大鍋物品牌消費筆筆回饋，帳戶付款享15%回饋、信用卡付款享10%回饋，單筆最高全點150點，最高可獲得全點300點。

全支付表示，各通路優惠可疊加指定銀行帳戶、信用卡付款，點數賺更多，明年1月1日至1月31日，於全支付APP連結「樂天銀行」帳戶在指定通路付款，筆筆消費全點10%回饋，每人最高可得全點50點；全支付APP綁定「玉山銀行」、「台新銀行」、「聯邦銀行」、「新光銀行」信用卡在指定通路付款，筆筆交易最高全點5%回饋，每人每月最高可得全點50點。

全支付 消費 2024

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