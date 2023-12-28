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友達300億聯貸 銀行800億資金想認

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

春江水暖鴨先知？聯貸圈又出現爆炸性超額認購。據金融圈人士透露，面板雙虎之一的友達，最近三百億聯貸竟然出現八百億的超額認購潮，對金融圈資金市場出現兩個指標意義，其一，業界看好明年面板廠景氣，其二，銀行的資金錢滿為患必須去化。

今年下半年規模最大的爆炸性超額認購大型案件，主角正是面板雙虎之一的友達，業界人士指出，各大銀行爭取參與友達聯貸的結果，使得三百億聯貸案居然出現八百億的認購潮，全案預計將在一月中旬之前結案。

對於目前市場資金氾濫情況，一家大型行庫主管指出，由於明年投資市場受美國降息，以及經濟趨緩的不確定性影響，投資風險可能比今年更高，因此在投資面會較為保守，相對也會有更多的資金回流放款市場，多家銀行也紛紛尋找好的授信案先提前卡位。

主掌聯貸業務主管透露，這件聯貸案由台銀跟一銀出任管理，借款期間五年。銀行主管說，友達這次聯貸案是採取十足擔保，由中科跟南科的廠房、機器設備作為擔保品，擔保的價值跟聯貸金額相當，也是金融業者爭先恐後報名該聯貸案的重要原因。

銀行業者分析，二○二四年金管會將更嚴格要求銀行業者在範疇三的投融資組合，而友達的條件就是最好的投融資標的，因為友達二○二二年正式成為全球再生能源倡議組織RE一百的會員，且是全球顯示器製造業中首家承諾於二○五○年全面使用再生能源的企業。

銀行業者表示，不只是友達，未來有類似於這些條件的企業，在融資市場上面將會更加的吃香。

主管 再生能源 爆炸

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