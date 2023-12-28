改革前「末班車」…實支實付想「倒賺」 買前過兩關

金管會保險局周二宣布，將祭出實支實付險的「損失分攤」、「通報機制」兩大改革，消息一出驚動廣大民眾，紛紛連繫保經或保險公司業務員想搶搭「末班車」，實支實付險的末班車潮可說一觸即發，但由於保險公司核保規定都已趨嚴，保險業者指出，若想搶搭末班車，保戶恐怕得要「過兩關」。

這兩關，一是保險公司必須開放副本理賠，另一個則是該公司願意在金管會規定的現行張數之下悉數核保。

目前接受副本理賠的保險公司只有七家，分別是台灣人壽、中國人壽（凱基人壽）、全球人壽、台銀人壽、遠雄人壽、台新人壽、及保誠人壽。

後者則又是另一個關卡，亦即，即使接受副本理賠，但部分公司僅接受保戶只有一張實支實付保單，倘若保戶在向其投保之前，已有二張實支實付保單，則依照其核保政策，不易獲核保；至於台銀、台新、遠雄、保誠等四家壽險公司，目前仍願意接受用金管會所規定每人最多三張實支實付醫療險保單來核保。

換言之，很多民眾即使要搶搭末班車潮，不見得能趕得上去；根據保險業務員今日所接收到的保戶聯絡情況，除了想幫自己買，也有要幫家人，例如配偶、父母、子女來購買，另外還有正在洽談中的保戶，原本還在猶疑要不要簽約，一看到金管會要改革實支實付險的消息出來後，反而急叩業務員來完成簽約、送單。

保險業者說，保險局對於實支實付改革，已言明「不溯及既往」，因此才出現保戶想趕在新制上路前，再多買實支實付險，以免上路之後才買，理賠將受到實際醫療支出限制而不能「倒賺」；但也有保險業者提示，由於改革工程浩大，再加上還需要壽險公會修改「示範條款」，也必須修保險法，因此，不要說明年上半年，連明年底之前能否上路，都有變數，因此保戶若想搶搭「末班車」，還不必急著在此時和時間賽跑。

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