匯市最前線／台幣本周估偏升整理
新台幣匯率上周五（22日）走勢強勁，一度強漲逾1角，收盤前美元買盤進場，新台幣匯率升值金額縮至7.9分，以31.203元作收。
過去一周，新台幣匯率累計升值6.5分，升幅為0.21%。
展望後市，匯銀主管認為，接近年底，預料出口商將湧現一波拋匯熱潮，新台幣匯率年底前可能偏升整理、維持31至31.5元區間波動。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新北320萬華廈吸68人搶標 還有16戶將殺至一坪10萬
▪ 屋主賣房後想「售後租回」 原因曝光眾人點頭：很正常
▪ 高雄房價天花板再刷新！「御皇苑」每坪73萬蟬聯豪宅王
▪ 房價下跌買房的人就變多？內行人搖頭曝恐怖後果：更不敢買
▪ 想買房錯了嗎？她屢遭家人酸「30年後只剩一間房」 網點1問題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言