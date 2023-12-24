匯市最前線／台幣本周估偏升整理

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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台幣匯率上周五（22日）走勢強勁，一度強漲逾1角，收盤前美元買盤進場，新台幣匯率升值金額縮至7.9分，以31.203元作收。

過去一周，新台幣匯率累計升值6.5分，升幅為0.21%。

展望後市，匯銀主管認為，接近年底，預料出口商將湧現一波拋匯熱潮，新台幣匯率年底前可能偏升整理、維持31至31.5元區間波動。

台幣匯率 新台幣

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