央行委託 4國銀進口1.2億美鈔

總統大選明年一月十三日舉行，為因應選後民眾換匯需求增加的不時之需，知情人士透露，中央銀行上月發函兆豐、台灣、合庫、第一等銀行，委託這四家銀行一個月內進口合計一點二億美元（約台幣卅七點六億元）的美元現鈔，作為其他銀行的「中盤批發商」，若民眾在選後有提領美元現鈔的需求導致銀行供應吃緊，隨時可向這四家銀行調度美鈔。

這四家銀行昨天對此三緘其口，央行也不回應。但熟知內情的人士表示，央行十一月發出機密公文給這四家銀行，要求執行進口美元現鈔的任務，由於過去總統大選之後，會有民眾擔心選後的兩岸情勢，衍生換匯需求增加，因此央行會在選前兩個月委託公股銀行多準備美元現鈔，以免屆時供不應求，發生美元的「流動性問題」，導致民眾提現無門。

路透報導，央行這次委託公股銀行專案進口一點二億美元現鈔，金額較二○一六年及二○二○年的一點七億美元少了約五千萬美元，因為各銀行平常有美元現鈔庫存，且美元利率處於高檔、進口現鈔成本高，加上近年來總統大選政治因素愈來愈淡，以及跨境交易已相當方便等因素，因而減少今年的美元現鈔進口量。

一位消息人士也說，隨著網路銀行交易日趨盛行且方便，民眾有美元等外幣資產配置，只要透過網路銀行即可買到，抑或直接把資金匯到海外帳戶，不用帶著大把鈔票出境；再者，各國海關對於旅客攜帶外幣現鈔入境也有金額上限，旅客不可能帶著大筆現鈔出入境，都是美元現鈔進口比先前總統大選減少的原因。

資深銀行業者則說，過去數十年來台灣人有豐富的「搶購美元」、「搶購黃金」經驗，例如一九九五年七月及一九九六年三月中國大陸兩度對台灣發動軍演，民眾搶買美元現鈔、黃金條塊及金幣等。去年八月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發台海緊張情勢升高，資產上億元的高資產客戶瘋狂搶購黃金條塊，帶動黃金銷售量為平時的二至三倍。

對這次美元現鈔進口較往年少，也有銀行業者說，大陸國家主席習近平月前在ＡＰＥＣ拜習會時，釋出沒有人跟他提過在二○二七或二○三五對台軍事行動的訊息，不少民眾解讀兩岸情勢和緩，也是這次進口美鈔減量約三成的關鍵因素。

商品推薦