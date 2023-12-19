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今年理專A錢案最大罰單來了！金管會曝兩大關鍵主因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會今對國泰世華銀祭出1200萬罰單並要求增加資本計提。圖／聯合報系資料照
金管會今對國泰世華銀祭出1200萬罰單並要求增加資本計提。圖／聯合報系資料照

國泰世華銀接獲客戶反映並啟動內部清查，發現永和分行前理專、及新生分行前行員均涉挪用客戶款項，合計影響7名客戶、所涉金額破5000萬元，金管會今對國泰世華銀祭出1200萬罰單並要求增加資本計提。

國泰世華銀去年才因ATM當機、資訊系統缺失，被金管會要求增加作業風險的資本計提，這次因理專A錢案又再度加重。據了解，每次被處分、得加重計提時間是兩年。

據銀行局估算，國泰世華銀連同理專舞弊案，共三次被加重資本計提共47億元（指增加風險性資產），國泰世華銀若不增加資本，資本適足率就會往下掉。國泰世華銀6月底資本適足率是14.91%。

這也是今年第四起銀行理專A錢案、1200萬元罰鍰也是今年最高，銀行局主秘侯立洋說，涉案時間長達六年、理專關係戶機制未納入外幣「應發現而未發現」因此處較高罰鍰。

全案起因是有客戶向國泰世華銀反映，想解約美元定存卻遭永和分行的前林姓理專拖延，質疑資金被挪用，國泰世華銀介入後發現，該林姓理專從2016年11月起到2022年底，長達六年挪用客戶資金或和客戶資金往來。

林姓理專利用客戶信任取得網銀密碼，並告知客戶、設定其他帳戶（林姓理專的關係戶）做約定轉帳號做金流，金融商品的配息就不會被課稅，因此客戶設定後，該理專再使用網銀將客戶的外幣資金轉出補貼給其他客戶，影響6名客戶、4698萬元。

另一名新生分行李姓行員則是在2018年趁客戶開立存款戶時私自幫客戶申請網銀功能，取得網銀密碼，等客戶辦理設定約定轉帳帳號時，一併設定其關係人之帳號，趁機挪用客戶款項至其關係人帳戶，影響1位客戶、50萬元。

銀行局主秘侯立洋說，國泰世華銀理專或關係戶與客戶間的資金往來監控機制、及使用相同IP登入網銀的追蹤監控機制不完善，也沒確實督導員工行為守則，因此做出懲處。

國泰世華銀對此裁罰案表示，將虛心檢討。已在第一時間主動積極處理，且廣泛清查可能受影響的客戶，以確保客戶權益。國泰世華銀也已解僱該名員工及追究其法律責任，亦對內部作業流程深入檢討，積極強化相關管控措施，且嚴格要求同仁恪遵相關法令及規範，以期防杜類似情事發生。

國泰世華 華銀 理專

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