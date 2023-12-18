青安房貸新舊比一比 為何上次無效、這次強力催買?

新青安房貸今年8月1日上路，房市交易回春，事實上政府在2016年也曾透過提高青安貸款優惠鼓勵年輕人購屋，第一建經統計聯徵中心資料，對比兩次加碼優惠的青安貸款實施前後兩季，各年齡層的購屋貸款佔比，發現2016年第一季舊制貸款額度提高至800萬後，20~40歲貸款人從前一年Q4的53.5%，隔季減少至49.9%，下滑3.6個百分點。

2023年Q3，新制加碼實施後對於40歲以下的購屋族有「催買」效果，貸款佔比從Q2的49.1%，提高到50.2%，增加1.1個百分點，顯示今年貸款優惠對讓年輕人買房行動更積極。

第一建經總經理謝萬雄分析，前一次青年安心成家貸款是2016年1月1日時上路，貸款金額上限從500萬提高到800萬元，最高可核貸成數則維持8成，貸款年限也不變，皆為30年。

而這次的新青安貸款金額從800萬提高至1,000萬元、貸款年限拉長至40年，寬限期從3年增加到5年，不管是申貸金額上限，以及繳款彈性都大幅提高，讓年輕人更有感。

第一建經研究中心副理張菱育表示，2016年初也適逢房地合一稅正式上路，對市場產生明顯衝擊，不少購屋交易提早在前一年進場，上路後不僅置產族縮手、自住及首購族也抱持觀望態度，對房市有預期下跌心理，再加上當時還有總統大選，積極推動社宅，讓年輕人也期待能「以租代買」，所以因優惠房貸進場購屋的情況並不踴躍。

2023年Q2，年輕人購屋比例增，40歲以上的購屋族占比則略減1.1個百分點。張菱育分析，央行從2022年開始就歷經五次升息，一般貸款利率來到2%以上，但這次新青安貸款經過補貼後，首購族最低利率降至1.775%，貸款年限還拉長至40年，對年輕人來說，每個月的還款壓力減輕許多，所以20~40歲的貸款人佔比明顯比上季還高。

至於40歲以上購屋族，多數已有房產，不適用新青安貸款，且今年下半年有平均地權條例實施，也正研擬囤房稅2.0，感受政府打房手段頻頻，對置產或換屋態度相對保守。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，今年央行已決議利率「連三凍」，重貼現率維持1.875%，若通膨率維持在2%，升息循環就可望進入尾聲。

展望2024年，房市信用管制措施將持續的情況下，整體買盤仍以自住、長期持有的買方為主，形成「首購買到、小宅當道」趨勢，而因大選而觀望的氛圍，將在第一季選後撥雲見日，自住買氣穩定增長。

近兩次青年安心成家貸款加碼實施前後知各年齡層占比。資料來源／台灣房屋

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